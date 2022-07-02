محامي ضحايا مذبحة الريف الأوربي: «المتهم خان العيش والملح»

أمام محكمة جنايات الجيزة بالكيلو 10 ونص، تجمع أهالي قرية برقاش، لحضور أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل 5 أشخاص من أسرة واحدة داخل إحدى المزارع بالريف الأوربي، بمنطقة الشيخ زايد، وسماع خبر يريح قلوبهم وهو الحكم بالإعدام على المتهم.

محاولة المتهم في تبرئة نفسه من الجريمة

وقال محامي ضحايا مذبحة الريف الأوربي خلال حديثه مع «الوطن»، إن المتهم يحاول بشتى الطرق أن يبرئ نفسه من هذه التهمة الشنيعة، قائلا: «المتهم بيختلق روايات عشان يبرأ نفسه من تهمته الشنيعة زي ما قال انه عمل كدا عشان رفضوا يتجوز بنتهم الكبيرة».

وأضاف المحامي، أن الأدلة وصحة الادعاءات ستظهر خلال جلسة المحاكمة، مشيرا إلى أن المتهم خائن للعيش والملح بينه وبين الضحية الأولى «الأب»، قائلا: «المتهم شخص غدر بحد فتحله بيته وخاصة انه كان غريب عن البلد لكنه يتصف بالخسة والدنائة».

المحامي: الأهالي مش هترتاح غير بسماع خبر الإعدام

وتابع المحامي، أنهم يطالبون بالقصاص العادل من هيئة المحكمة، موضحا أن أهالي قرية برقاش منتظرين سماع خبر الإعدام منذ يوم الواقعة، قائلا: «من يوم الواقعة والأهالي مش مرتاحة ومش هترتاح غير بسماع خبر إعدام المتهم».

وكانت قد كشفت النيابة العامة، أثناء تحقيقاتها المستمرة، أنَّ السبب وراء ارتكاب المتهم للمذبحة هو الرغبة في الانتقام من الأسرة بعد رفض المجني عليه زواجه من إحدى بناته، وأن ذلك أوغَرَ صدرَه، وقرَّر الثأر لنفسه بالتعدي عليها جنسيًّا لعلمه باستقامتها وحسن أخلاقها، رغبةً في إذلالها وذويها.

وتابعت النيابة كشف تفاصيل الجريمة، موضحة أنَّ المتهم اشترى مخدِّرًا لوضعه داخل شراب في متناول أيديهم، حتى يتحين فرصة للنيل من المجني عليها، وادَّعى أنه خلال ذلك حدثت مشادَّة بينه وبين المزارع المجنيِّ عليه، فطعنه خلالها بسكين ونحَرَ عنقه، وقتل الباقين خشيةَ افتضاح أمره