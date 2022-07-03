أسعار الفاكهة اليوم الأحد 3-7-2022 في الأسواق المصرية

تعد الفاكهة من أكثر الأشياء التي يحرص المواطنون على تناولها بكثرة وباستمرار، إذ تحتوي أنواعها المختلفة على الكثير من الفيتامينات التي يحتاج إليها الجسم باستمرار، ما يجعلهم يحرصون على متابعة أسعارها بشكل دائم ومستمر، وخصوصا الفاكهة الصيفية.

وتحرص بوابة «الوطن» على تقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل مستمر، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير أسعار الفاكهة اليوم الأحد الموافق 3 يوليو من عام 2022، التي جاءت كالتالي:

أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية

جاء سعر كيلو الموز اليوم الأحد ليتراوح سعر البلدي بين 10 و12 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو التفاح، اليوم الأحد 3 يوليو، بين 15 و30 جنيهًا باختلاف النوع.

وترواح سعر البرقوق الأصفر والأحمر بين 20 و25 جنيهًا، فيما تراوح سعر كيلو العنب بين 15 و20 جنيهًا باختلاف النوع، فيما بلغ سعر كيلو المانجو السكري، اليوم الأحد 30 جنيهًا، كما تراوح سعر كيلو البطيخ بين 3 و5 جنيهات، ليتراوح سعر البطيخة كاملة بين 20 جنيهًا و40 جنيهًا حسب الوزن.

سعر الفاكهة في سوق العبور

وبالنسبة لسعر الكيلو جرام من المانجو العويس تراوح بين 17 و27 جنيهًا، وسعر كيلو المانجو السكري بين 14 و20 جنيهًا، وسجل سعر كيلو البرتقال الصيفي بين 3 و4.25 جنيه داخل سوق العبور للجملة، في حين تراوح سعر كيلو الجريب فروت بين 7 و10 جنيهات.

بلغ سعر العنب البناتي الأصفر اللون بين 5 و7.5 جنيه، وجاء سعر كيلو العنب البناتي الأحمر بين 5 و8 جنيهات، وبلغ سعر العنب الأسود بين 8 جنيهات و11 جنيهًا، وسعر كيلو التفاح المصري بين 4 و8 جنيهات، في حين بلغ سعر كيلو التين البرشومي بين 13 و17 جنيهًا.