أسعار الفاكهة اليوم السبت 2-7-2022 في الأسواق المصرية

طرحت أسواق الجملة وكذلك المحلية أسعار الفاكهة الصيفية اليوم السبت 2 يوليو، التي شهدت استقرارًا كبيرًا في جميع الأسواق المحلية بالمدن والأحياء المختلفة، نظرًا لوجود كمية كبيرة منها تصل من جميع قرى وصعيد مصر إلى أسواق الجملة الكبيرة، مثل العبور والسادس من أكتوبر وغيرها من الأسواق المنتشرة في المحافظات.

واليوم السبت الموافق 2 يوليو 2022، تقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها بشمل دائم ومستمر لقرائها، أسعار الفاكهة في الأسواق، وذلك على النحو التالي:

أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية

ما زال هناك اختلافًا في أسعار البرقوق الأصفر والأحمر، إذ تراوح السعر بين 20 و25 جنيهًا، فيما تراوح سعر كيلو العنب بين 15 و20 جنيهًا باختلاف النوع، فيما بلغ سعر كيلو المانجو السكري، اليوم السبت 30 جنيهًا، كما تراوح سعر كيلو البطيخ بين 3 و5 جنيهات، ليتراوح سعر البطيخة كاملة بين 20 جنيهًا و40 جنيهًا حسب الوزن.

سعر كيلو الموز

تراوح سعر كيلو الموز البلدي بين 10 و12 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو التفاح، اليوم السبت 2 يوليو، بين 15 و30 جنيهًا باختلاف النوع.

سعر الفاكهة في سوق العبور

بلغ سعر العنب البناتي الأصفر اللون بين 5 و7.5 جنيه، وجاء سعر كيلو العنب البناتي الأحمر بين 5 و8 جنيهات، وبلغ سعر العنب الأسود بين 8 جنيهات و11 جنيهًا، فيما اختلف أسعار بيع كيلو التفاح المصري بين 4 و8 جنيهات، في حين بلغ سعر كيلو التين البرشومي بين 13 و17 جنيهًا.

أما سعر الكيلو جرام من المانجو العويس تراوحت بين 17 و27 جنيهًا، والمانجو السكري بين 14 و20 جنيهًا، وسجل سعر كيلو البرتقال الصيفي بين 3 و4.25 جنيه داخل سوق العبور للجملة، في حين تراوح سعر كيلو الجريب فروت بين 7 و10 جنيهات.