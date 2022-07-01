أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 1-7-2022 في الأسواق المصرية

ما زالت أسعار الفاكهة الصيفية، تشهد استقرارا كبيرا في جميع الأسواق المحلية بالمدن والأحياء المختلفة، نظرا لوجود كمية كبيرة منها تصل من جميع قرى وصعيد مصر إلى أسواق الجملة الكبيرة، مثل العبور والسادس من أكتوبر وغيرها من الأسواق المنتشرة في المحافظات، والتي يتم من خلالها توزيعها على المدن والأحياء المختلفة.

وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها بشمل دائم ومستمر لقرائها، أسعار الفاكهة في الأسواق اليوم الجمعة الموافق 1 يوليو 2022، وذلك على النحو التالي:

أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية

بلغ سعر كيلو المانجو السكري، اليوم الجمعة، 30 جنيهًا، كما تراوح سعر كيلو البطيخ بين 3-5 جنيهات، ليتراوح سعر البطيخة كاملة بين 20 جنيها و40 جنيها حسب الوزن، ومازال هناك اختلاف في أسعار البرقوق الأصفر والأحمر، حيث تراوح السعر بين 20 و25 جنيهًا، فيما تراوح سعر كيلو العنب بين 15 و20 جنيهًا باختلاف النوع.

سعر كيلو التفاح

وتراوح سعر كيلو التفاح، اليوم الجمعة 1 يوليو، بين 15 و30 جنيهًا باختلاف النوع، في حين تراوح سعر كيلو الموز البلدي بين 10 و12 جنيهًا.

سعر الفاكهة في سوق العبور

وسجل سعر كيلو البرتقال الصيفي بين 3 و4.25 جنيه داخل سوق العبور للجملة، في حين تراوح سعر كيلو الجريب فروت بين 7 و10 جنيهات، فيما بلغ سعر العنب البناتي الأصفر اللون بين 5 و7.5 جنيه، وجاء سعر كيلو العنب البناتي الأحمر بين 5 و8 جنيهات، وبلغ سعر العنب الأسود بين 8 جنيهات و11 جنيهًا.

واختلف أسعار بيع كيلو التفاح المصري بين 4 -8 جنيهات، في حين بلغ سعر كيلو التين البرشومي بين 13 -17 جنيهًا، أما سعر الكيلو جرام من المانجو العويس تراوحت بين 17 و27 جنيهًا، والمانجو السكري بين 14 و20 جنيهًا.