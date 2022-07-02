مصرع شخص سقط من قطار ونشوب حريق في «توك توك» قرب محطة وقود ببلبيس

لقي مواطن مصرعه، إثر سقوطه من قطار قرب محطة السكة الحديد في بلبيس، فيما أخمد الأهالي حريقا نشب في مربكة «توك توك»، بالقرب من محطة وقود في المدينة ذاتها.

سقوط شخص من قطار

كان اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا، يفيد استقبال مستشفى بلبيس المركزي جثة مواطن، إثر سقوطه من قطار على شريط السكة الحديد بالقرب من محطة السكة الحديد ببلبيس، حيث كان يقف على باب القطار، ما أدى لاختلال توازنه وسقوطه أثناء سير القطار. وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.

اندلاع حريق في «توك توك»

وفي سياق آخر، نشب حريق في مركبة «توك توك» بالقرب من محطة وقود في بلبيس، فيما سارع الأهالي بإخماد النيران قبل أن تنتقل إلى محطة الوقود، وتؤدي لوقوع كارثة.

وتداول الأهالي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورا للحريق أثناء محاولات السيطرة عليه وإطفاء النيران.