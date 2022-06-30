محافظ الشرقية يعقد اجتماعا لبحث وصول القطار الكهربائي لمدينة بلبيس 

عقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اجتماعاً مع المهندسة لبنى عبد العزيز، نائبة المحافظ، واللواء السعيد عبد المعطي، الخبير الوطني للتنمية المحلية، والمهندس السيد متولي، الرئيس التنفيذي لجهاز النقل البري بوزارة النقل، والمهندس أحمد فوزي، وكيل وزارة الطرق والنقل، لمناقشة دراسة توصيل القطار الكهربائي من محطة عدلي منصور بالقاهرة مروراً بمدينة العاشر من رمضان وصولاً لمدينة بلبيس، تنفيذاً لاستكمال المشروعات المستقبلية التي تنفذها الدولة، ونهوضاً بالبنية التحتية وتقديم وسائل نقل آمنة ومريحة للمواطنين.

رفع كفاءة البنية التحتية لقطاع الطرق

وأكد محافظ الشرقية أن المحافظة تولي اهتماما كبيرا برفع كفاءة البنية التحتية لقطاع الطرق باعتباره أحد العوامل الهامة لدفع عملية التنمية المستدامة وتنشيط حركة التجارة الداخلية وتهيئة الطرق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على إنشاء باكيتين أسفل كوبري شرويدة بمدينة الزقازيق، لاستيعاب عدد من أتوبيسات النقل العام (السوبر جيت) لتستخدم في التنقل من مدينة الزقازيق لمدن الشروق والعبور والقاهرة الجديدة، وذلك في إطار تنفيذ خطة وزارة النقل لطرح مجموعة من الأتوبيسات المكيفة والمجهزة في عواصم المحافظات للوصول للمدن الجديدة باستخدام وسيلة نقل واحده وبتكلفة مناسبة للقضاء على انتظار الركاب وخاصة طلاب الجامعات.

دراسة عاجلة لتطوير المواقف

وكلف المحافظ بإعداد دراسة عاجلة لتطوير المواقف وتجهيزها بكافة الخدمات والمرافق من دورات مياه ومظلات وتندات وأعمدة إنارة وإضاءة وتمهيد المداخل والمخارح وإنشاء غرف للإدارة العامة للمواقف والمرور لإحكام الرقابة والسيطرة على السيارات، وتطبيق القانون على غير الملتزمين، فضلا عن تزويدها بأنشطة استثمارية لتوفير فرص عمل للشباب وتحسين مستوى الدخل.