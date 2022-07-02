الرئيس السيسي يوجه بتطوير جميع البحيرات وتكوين تجمعات عمرانية وسياحية

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنَّ الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع اليوم السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية، ومحمود توفيق وزير الداخلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب هشام السويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع شهد متابعة الموقف التنفيذي لتطوير بحيرة المنزلة والمناطق المحيطة بها.

الرئيس يوجه بتطوير جميع البحيرات

ووجه الرئيس بالاستمرار في جهود تطهير وتطوير بحيرة المنزلة، وكذلك جميع البحيرات على مستوى الجمهورية، خاصةً ما يتعلق بتطوير وتنظيم مراسي ومراكب الصيادين وتزويدها بالخدمات، وذلك لتدعيم وتعظيم العائد من إنتاج الثروة السمكية بالتكامل مع تطهير البحيرات، بالإضافة إلى تكوين تجمعات عمرانية وسياحية، بما يساهم في رفع مستوى المعيشة للمواطنين القاطنين حولها.

تحسين جودة المياه والوضع البيئي

كما تم خلال الاجتماع استعراض جهود تطوير وتنمية بحيرة المنزلة، من خلال عدة محاور رئيسية تشمل الجوانب البيئية والثروة السمكية والنقل البحري والسياحة والبعد الاجتماعي والاقتصادي، إذ تم تنفيذ عدد من المشروعات في هذا الصدد لضمان تجدد المياه داخل البحيرة من مياه البحر المتوسط، مما يؤدي إلى تحسين جودة المياه والوضع البيئي بها، إلى جانب تنفيذ أعمال الحماية وتطهير البواغيز، بالإضافة إلى إنشاء الكباري على مصبات المصارف عند تقاطعها مع جسر البحيرة، فضلاً عن تكريك جزء كبير من المنطقة، وأيضاً أعمال التطهير وإزالة التعديات، وغيرها من المشروعات التي ساهمت في تطوير وتنمية البحيرة.

كما تم عرض مقترحات تطوير واستغلال الفرص الاستثمارية ببحيرة المنزلة، والتي تستهدف الحفاظ عليها وتحقيق التنمية المستدامة لها، وما تتضمنه تلك المقترحات من إجراءات تتعلق بتعظيم العائد من استغلال البحيرة سواء من الناحية البيئية، أو الاقتصادية، أو العمرانية، أو الاجتماعية، أو السياحية، وذلك من خلال تنفيذ العديد من الأعمال البحرية والتنموية.