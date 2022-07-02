بحضور المحافظ.. اليوم حفل تجليس الأنبا بيسنتي أسقفا لإيبراشية أسيوط

تشهد محافظة أسيوط، مساء اليوم السبت، حفل تجليس الأنبا بيسنتي أسقفا لإيبراشية الفتح وأبنوب وأسيوط الجديدة ودير مارمينا، وذلك بحضور اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، وعدد من قيادات ومسؤولي المحافظة وشعب الكنيسة بمقر مطرانية أبنوب.

خلفا للأنبا لوكاس المتنيح

وكان اللوء عصام سعد محافظ أسيوط، وجميع قيادات المحافظة، قدم خالص التهاني لنيافة الحبر الجليل الأنبا بيسنتي، بمناسبة سيامته أسقفا على كرسي إيبارشية أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة ودير مار مينا، خلفا للأنبا لوكاس المتنيح.

التهاني لشعب أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة

كما تقدم محافظ أسيوط بخالص التهاني لشعب أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة الكريم لاختيار أسقف وراعي لهم داعيًا الله أن يديم له الصحة والبركة في منصبه الجديد.

وكان قد سيم البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، نيافة الأنبا بيسنتي الذى كان يخدم خدمة مباركة لمدة 22 سنة في دولة قطر، أسقفًا على كرسي إيبارشية أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة ودير مار مينا، خلفا للأنبا لوكاس المتنيح جاء ذلك خلال عشية سيامة وتجليس العشرة أساقفة الجدد الذين تمت سيامتهم بيد قداسته بكاتدرائية «ميلاد المسيح» بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة أكثر من مئة من أعضاء المجمع المقدس.

بعد رحيل أسقفها

جدير بالذكر أن قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قد وجه رسائل للأساقفة الجدد، حيث وجه للأنبا «بيسنتي» رسالة جاء فيها: «إيبارشية أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة ودير مار مينا هي إيبارشية منظمة جدًّا، تركها المتنيح نيافة الأنبا لوكاس في حال رائع من التنظيم، وقد طالعت التقارير التي قدمها لنا نيافة الأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد والواحات والمشرف على الإيبارشية بعد رحيل أسقفها، فكانت تقارير منظمة إلى أبعد الحدود، ولذلك سأسلّم هذه التقارير لنيافة الأسقف الجديد لكي يستكمل عملًا ناجحًا في إيبارشية مباركة، وهذه الإيبارشية تضم دير مار مينا المعلق بجبل أبنوب، وهذا الدير يحتاج إلى اهتمام رهباني، ولذلك أطلب من نيافة الأسقف الجديد أن يقضي وقتًا كافيًا في هذا الدير بين أبنائه الرهبان الأحباء، ويهتم بهم، والاهتمام الرهباني أيضًا أوّلي قبل أي اهتمام معماري آخر».