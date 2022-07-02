محافظ أسيوط يعلن رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات لاستقبال العيد

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، رفع درجة الاستعداد القصوى بكل المستشفيات على مستوى المراكز والأحياء استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وزيادة أعداد الأطقم المناوبة من الأطباء والتمريض، خاصة في أقسام الطوارئ والعناية المركزة وتأمين توفير الأدوية والمستلزمات والتجهيزات الطبية بكل المستشفيات، فضلا عن قيام مرفق الإسعاف برفع درجة الاستعداد بجميع الوحدات ومراجعة عملية انتشار سيارات الإسعاف وتوجيهها للوقوف في نطاق الساحات والمساجد والحدائق والمتنزهات أثناء أداء صلاة العيد لسرعة التعامل مع أية حالات طارئة في المناطق المحيطة.

تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق

كما وجه محافظ أسيوط، مسؤولي التموين والطب البيطري والصحة بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومنافذ بيع اللحوم والمواد الغذائية للتأكد من سلامة جميع المعروضات ومطابقتها للمواصفات بالتنسيق مع كل الجهات، فضلا عن انعقاد إدارة الأزمات والكوارث وغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات الفرعية بالأحياء والمديريات والجهات المختلفة بشكل دائم ومستمر على مدار الـ24 ساعة لاستقبال كل شكاوى المواطنين أو أي بلاغات ورصد أي حالات طارئة للتعامل الفوري معها.

توفير الأمصال وأدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية

من جانبه أكد الدكتور محمد زين، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، أنه تم التأكد من توفير الأمصال وأدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية بكل مستشفيات المحافظة وتوفير القوى البشرية اللازمة من أطباء وهيئة تمريض للقيام بالأعمال خلال عطلة العيد، لافتًا أنه يتم بصفة دورية القيام بحملات تفتيشية على شوادر اللحوم والأسواق ومنافذ البيع المختلفة فضلا عن المرور على إدارات، وأقسام صحة البيئة ومياه الشرب للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية.

استمرار انعقاد غرفة إدارة الأزمات والعمليات

يذكر أن محافظ أسيوط قد قرر ـ في وقت سابق ـ استمرار انعقاد غرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات أو شكاوى على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة «2135858/ 088» أو رقم «2135727/ 088» أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم «01000623873» بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة «16528» التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.