استقبلوه بالزغاريد.. تفاصيل جولة وزير الرياضة بأسيوط: تطوير مركز شباب بـ59 مليون

تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، يرافقه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الجمعة، الأعمال الإنشائية الجارى تنفيذها بمركز شباب منفلوط، الذي يجري إحلاله وتجديه بتكلفة تبلغ 59 مليون جنيه، كما تفقد مركزي شباب قريتي نزه قرار وكومبوها التابعتان لمركز منفلوط، لرصد واقع التطوير بمراكز الشباب، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتنمية الصعيد وخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

بدأت الجولة التفقدية بزيارة مركز شباب منفلوط، الذي يجري إحلاله وتجديده على مساحة 7 أفدنة، للوقوف على معدلات التنفيذ والتأكيد على استكمال الأعمال وفقًا للخطة الزمنية وبالمواصفات والمعايير التي وضعتها وزارة الشباب والرياضة، كما تفقد الأعمال الإنشائية التي يجري تنفيذها بالمبنى الإداري ومبنى الخدمات، وفقًا لخطة إحلال وتجديد المركز بتكلفة إجمالية تبلغ 59 مليون جنيه، واستمع إلى شرح من المهندس المسئول عن معدلات التنفيذ وأعمال إنشاء الملاعب وفقًا للمواصفات القياسية، والتى سيتم الانتهاء منها خلال 3 أشهر.

طفرة استثنائية تحت مظلة «حياة كريمة»

أكد الدكتور أشرف صبحي، أن البنية الإنشائية الشبابية الرياضية تشهد طفرة غير مسبوقة بدعم من القيادة السياسية، حيث يجرى العمل على رفع كفاءة مراكز الشباب والأندية فى مختلف المحافظات، وتكثيف البرامج والمشروعات المنفذة بها، مشيرا إلى دور المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، في الارتقاء بمستوى الخدمات والبنية التحتية لمراكز الشباب بالقرى المدرجة بالمبادرة، تسهم في تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة، من خلال إنشاء ملاعب للنجيل الصناعي بمراكز شباب القرى وتطوير، كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية وأنشطة المرأة والطفل وكبار السن.

وأشار وزير الشباب والرياضة، إلى حرصه على المتابعة الدورية لأعمال التطوير والإنشاءات الجارية بمراكز الشباب داخل النجوع والقرى في مختلف المحافظات التي تستهدفها مبادرة «حياة كريمة» في مرحلتها الأولى، التي أطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتطوير الريف المصري وتوفير الحياة الكريمة للمواطن، موضحًا أن الوزارة ستقوم بتنفيذ مجموعة من البرامج والمشروعات المتنوعة داخل مراكز شباب مبادرة حياة كريمة، خدمةً للنشء والشباب والمواطنين قاطني القرى والمناطق المحيطة بتلك المراكز، معتبرًا مشروع «حياة كريمة»، أحد أكبر المشروعات التنموية التى تشهدها الدولة المصرية خلال الآونة الراهنة.

تطوير 81 مركزا بـ362 مليون جنيه

أكد محافظ أسيوط أن المحافظة لا تدخر جهدًا في تقديم أوجه الدعم للمبادرة الرئاسية، كونها أحد أهمة المشروعات القومية العملاقة الجاري تنفيذها، مشيرا إلى أن الأجهزة التنفيذية تبذل قصارى جهدها لتنفيذ المشروعات، للارتقاء بالخدمات المقدمة لأهالينا بالريف المصري، لافتا إلى أنه يجري تطوير وإحلال وتجديد 81 مركزًا للشباب على مستوى المحافظة، بتكلفة 362 مليون جنيه، منها 19 مركزا بمنفلوط بتكلفة تصل إلى 72 مليون جنيه، وبنسبة تنفيذ تعدت 80%.

وشدد المحافظ، على أن مراكز الشباب هي الشريان الكبير الموجود داخل النجوع والقرى والمدن، وتولي الدولة عناية خاصة بتلك المراكز وتعمل على تطويرها وكافة المنشآت الشبابية باستمرار لتصبح ملائمة للنشء والشباب لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية، وتعظيم طاقات الشباب وصقل خبراتهم ومواهبهم، وتوفير كافة الإمكانيات بها لتوسيع قاعدة المنافسة الرياضية لدى الشباب، بناءًا على توجيهات الرئيس السيسي، ورؤية مصر 2030، وخطة التنمية المستدامة التى يجرى تنفيذها في كافة القطاعات.

استقبال بالزغاريد وهتافات تحيا مصر

كما تفقد الوزير والمحافظ، ومرافقيهما، أعمال التطوير بمركزي شباب قريتي نزه قرار وكوم بوها بمركز منفلوط، لتصبح مراكز خدمة مجتمعية من خلال تطوير بنيتها الإنشائية وإنشاء منشآت رياضية وملاعب للنجيل الصناعي، وتطوير كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية بها، وسط سعادة من الأهالى والنواب، مرددين هتافات «تحيا مصر» و«تحيا السيسي» وبالزغاريد كما رددوا النشيد الوطني، موجهين الشكر لرئيس الجمهورية على مبادرته الكريمة، واهتمامه بأهالي قرى الصعيد وتحسين الخدمات المقدمة لهم فى كافة القطاعات.

وأكد وزير الشباب والرياضة، أن مبادرة «حياة كريمة»، كان لها الفضل في إحداث نقلة نوعية في تطوير البنية الشبابية والرياضية، بتوجيهات الرئيس السيسي، في تطوير البنية الأساسية لمراكز الشباب، وتوفير كافة الخدمات خدمةً للنشء والشباب والمواطنين جنباً إلى جنب مع تحقيق رؤية الوزارة في جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية.

توسيع قاعدة ممارسة الرياضة

أوضح المحافظ، أن تطوير هذه المراكز، يأتي ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بمرحلتها الجديدة، المشروع القومي لتطوير الريف المصري، الذي أطلقه الرئيس السيسي، بهدف توسيع قاعدة ممارسة الرياضة على مستوى الجمهورية، وإتاحة الفرصة بصورة كاملة أمام النشء والشباب لممارسة مختلف الأنشطة الرياضية، لإعداد جيل مؤهل بدنيًا وثقافيًا يسهم في إحداث تنمية شاملة بتلك القرى، وليحقق للأجيال الحالية والقادمة حلمها في الحياة الكريمة والعصرية، وإعادة بناء مصرنا الحديثة، وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

المشروع القومى الريف المصرى

يذكر أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري بمحافظة أسيوط، يستهدف 7 مراكز خلال مرحلته الجديدة، بإجمالي 149 قرية و894 تابع، ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد، تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية، بعدد 4 مراكز هي: «ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح»، ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى «منفلوط وديروط»، ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا، ويتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية، فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية بتلك القرى والنجوع.

ورافق وزير الرياضة ومحافظ أسيوط، خلال الجولة العميد علاء عبد الجابر سكرتير عام مساعد المحافظة والنواب حسام حلمى ماضى وحمادة زهير فولى ومحمد عيد عبد الجواد وأحمد الشناوى أعضاء مجلس النواب، وحمادة زين قرشى ومصطفى كحيلى عضو مجلس الشيوخ، والدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة، ومحمد عادل مدير تنفيذ مشروعات حياة كريمة بجهاز تعمير الوادي الجديد، ومحمد عبد الغنى رئيس مركز ومدينة منفلوط، وأعضاء مجلس إدارة مركز شباب منفلوط.