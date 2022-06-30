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تراجع أسعار الذهب 4 جنيهات خلال 24 ساعة.. وعيار 18 يسجل 851 جنيها

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مارينا رؤوف
01:18 م | الخميس 30 يونيو 2022
مشغولات ذهبية- صورة تعبيرية

مشغولات ذهبية- صورة تعبيرية

أعلنت شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، عن تحديث أسعار الذهب لمنتصف يوم الخميس الموافق 30 يونيو 2022، ليصبح سعر الذهب عيار 21، الأكثر شعبية في مصر 993 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18 بلغ 851 جنيهًا

وقالت الشعبة في بيان صحفي، إن سعر الذهب عيار 18 بلغ 851 جنيهًا، بينما بلغ سعر الذهب عيار 24 اليوم 1135 جنيهًا، بينما يباع عيار الذهب 14 بسعر 664 جنيهًا.

ولفتت «الشعبة» التي يترأسها هاني ميلاد جيد، إلى أن سعر الأوقية هو 1810 دولارات، في حين يباع الجنيه الذهب (8 جرامات) بسعر 7944 جنيهًا.

7 دولارات تراجعًا في الأوقية

وتراجعت أسعار الذهب منذ تعاملات الظهيرة أمس الأربعاء، 4 جنيهات في الجرام الواحد، حيث سجل آنذاك عيار 21 مبلغ 997 جنيهًا، في حين بيع عيار الذهب 24 بسعر 1140 جنيهًا، وبلغ سعر عيار الذهب 14 نحو 667 جنيهًا، وبيع عيار 18 بسعر 854.5 جنيه.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.