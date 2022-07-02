بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار ملابس عيد الأضحى 2022

قال الدكتور محمد عبدالسلام، رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات، إن أسعار الملابس الجاهزة تشهد استقرارا تاما في الأسواق، مع اقتراب عيد الأضحى المبارك 2022، وذلك ردا على كثرة التساؤلات من المواطنين حول معرفة أسعار الملابس الجاهزة لعام 2022.

وأضاف رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه لا توجد زيادة في الأسعار عن العام الماضي.

الإقبال على الشراء يتزايد قبل العيد

وأوضح «عبد السلام»، أن عملية البيع والشراء انخفضت، مؤكدا أن الرؤية بشأن حجم البيع والشراء لن تتضح بشكل كبير، وذلك لأن المواطنين يقبلون على المحال التجارية قبل العيد بأيام قليلة، وفق قوله.

وأضاف أن الصناعات المصرية تشهد نموا هائلا في صناعتها وذلك لأنها تستخدم الخامات عالية الجودة، مطالبا المواطنين بتشجيع الصناعة المصرية والإقبال عليها، كي يزداد النمو وتصبح الصناعة المصرية صاحبة الجودة العالية.

وأشار إلى أنه لا توجد تخفيضات في أسواق الملابس الجاهزة، بسبب قلة البيع والشراء، لافتا إلى أن ذلك يتحدد مع اقتراب أيام العيد وعندئذ يتحدد وجود التخفيضات من عدمها.

موعد عيد الأضحى المبارك 2022

وفي سياق متصل، كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن موعد عيد الأضحى المبارك 2022، قائلا: «عيد الأضحى سيوافق 9 يوليو المقبل، يوم السبت، على أن تكون الجمعة الموافق 8 يوليو وقفة يوم عرفات»، موضحًا لـ«الوطن»، أن الرأي النهائي والموعد سيكون تابع للمملكة العربية السعودية، لافتًا إلى أن المعهد يمتلك الإمكانيات البشرية والعلمية والمادية التي تؤهله لاحتساب الشهور العربية ومواعيد بدايتها ونهايتها.