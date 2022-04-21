لو حالتك المادية صعبة.. هكذا يمكنك شراء ملابس العيد لأولادك بالتقسيط على 96 شهرا

مع اقتراب عيد الفطر المبارك، يبدأ الكثيرون في شراء ملابس العيد الجديدة لأبنائهم، ولكن هناك عدد من الأسر ليس لديها القدرة على الشراء، خاصة أصحاب المعاشات الذين يحصلون على راتب شهري ضعيف، ما يجعلهم يلجأون إلى عدد من البنوك للحصول على قرض شخصي وشراء احتياجات الأولاد.

ويقدم بنك مصر للمواطنين فرصة حصول أصحاب المعاشات على القرض الشخصي، لذلك نرصد خلال التقرير الشروط المطلوبة، للراغبين:

مميزات قرض أصحاب المعاشات من بنك مصر

- يقدم بنك مصر لأصحاب المعاشات القرض الشخصي بإجراءات ميسرة وشروط سهلة.

- تصل فترة سداد القرض إلى 96 شهرًا، ما يعادل 8 سنوات، لأصحاب المعاش الأصلي، و84 شهرًا، أي 7 سنوات للمستفيدين.

- تصل قيمة القرض لأصحاب المعاشات من بنك مصر إلى 500 ألف جنيه.

- تصل أطول مدة تقسيط لقيمة القرض إلى 8 سنوات لصاحب المعاش الأصلي، و7 سنوات للمستفيد من المعاش.

- يمنح بنك مصر للمقترضين من أصحاب المعاش وثيقة تأمين مجانية على الحياة.

- يمكن للراغبين في الحصول على القرض الحصول عليه دون شرط وجود ضامن للعميل.

- يتيح البنك للعملاء إمكانية شراء قروض البنوك الأخرى.

شروط الحصول على قرض أصحاب المعاشات من بنك مصر

- يجب أن يكون الحد الأدنى لقيمة المعاش 500 جنيه.

- ألا يزيد سن العميل على 65 عامًا عند نهاية مدة القرض.

المستندات المطلوبة

ـ صورة بطاقة الرقم القومي.

- طلب الحصول على القرض.

- إيصال مرافق حديث.

ـ بيان المعاش المعتمد من جهة التحويل.