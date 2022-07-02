أخصائي تغذية توضح أفضل قطع اللحوم.. ونصائح مهمة لأصحاب الأمراض المزمنة

يعتبر عيد الأضحى أكثر المناسبات التي يتم تناول اللحوم الحمراء فيها خلال العام، حيث تكثر الذبائح والأضاحي وتتنوع خلال أيام العيد طرق طهي اللحوم ما بين الشواء والسلق، ولكل طريقة فوائدها وأضرارها التي يجب معرفتها.

وأوضحت الدكتوره منال عز الدين، أخصائي التغذية وعضو الجمعية المصرية الطبية لدراسة السمنة، في التقرير التالي، أهم النصائح الواجب اتباعها خلال تناول اللحوم في عيد الأضحى.

نصائح عند تناول اللحوم في عيد الأضحى

وقالت «عز الدين» في حديثها ل«الوطن»، إن اللحوم تعتبر مصدرا مهمًا من مصادر البروتين الحيواني لبناء أنسجة الجسم المختلفة، كما أن اللحوم تتميز باحتوائها على فيتامين b12 المهم لبناء كرات الدم الحمراء بشكل سليم، وتتميز اللحوم أيضًا باحتوائها على عنصر الحديد اللازم لحماية ووقاية أجسامنا من الأنيميا، بالإضافة إلى عنصري السلينيوم والزنك اللذان يعملان على رفع كفاءة مناعة الجسم.

وشرحت أن اللحم البقري يحتوي على نسبة من البروتين وأعلى من اللحم الضاني، بينما نسبة الدهون في اللحم البقري أعلى من الدهون في اللحم الضاني، أما السعرات الحرارية في اللحم البقري والضأن فهي تقريباً متساوية، واللحم البقري يتميز بأنه سهل الهضم عن الضاني.

وأكدت أخصائي التغذية أن منطقة وش الفخدة تعد من أفضل المناطق التي تحتوي على نسبة دهون قليلة، أما اللحوم الموجودة في منطقة البطن فتعتبر مرتفعة في محتواها من الدهون، ومن أفضل مناطق اللحم للشوى العرق الفلتو والريش، بينما يعد عرق التربيانكو أفضل المناطق لعمل اللحم البارد، أما أفضل المناطق للحم المفروم فهي منطقة الرقبة.

أما أفضل طرق الطهى فهي السلق أو الشواء، وعند استخدام الشوربة يفضل أن تترك لعدة ساعات في الثلاجة حتى يطفو الدهن على سطحها، ومن ثم إزالتها بسهولة.

نصائح لكبار السن ومرضى الضغط والقلب

يفضل تناول اللحم البتلو لكبار السن ومرضى الضغط والقلب مع عدم الإكثار من إضافه الملح على الطعام، مع الاهتمام بوجود طبق السلطة الغني بالفيتامينات خاصة فيتامين سي مثل الفلفل والطماطم والليمون لأن وجود فيتامين سي يرفع من كفاءة امتصاص الحديد، مع عدم الإكثار في تناول اللحوم عن ربع كيلو في اليوم الواحد.

ويفضل تناول اللحوم على وجبه الغذاء حتى نعطي الجسم فرصة للهضم بكفاءة، كذلك يجب الاهتمام بشرب من 2-3 لتر مياه لرفع كفاءة الوظائف الحيوية للجسم، مع الاهتمام بتناول المشروبات الصحية والمنعشة مثل الليمون بالنعاع والكركديه والتمر هندي والخروب، والبعد عن تناول المشروبات الغازية لما تسببه من اضطرابات هضمية.

ويمكن التحلية بفاكهة الموسم مثل البطيخ والكانتالوب والتفاح، كما يمكن إعداد سلطة فواكه بديلًا عن الحلويات الشرقية وضرورة ممارسة الرياضة نصف ساعة يوميًا مثل المشي.