تحرير 12 مخالفة وضبط لحوم وأسماك فاسدة في حملات مكبرة بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على مديد مديرية الطب البيطري، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض وشوادر بيع اللحوم ومحلات الجزارة والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم، لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية، والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مشددا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حملات تفتيشية على أسواق اللحوم والدواجن

من جهته، أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أنه استعداداً لاستقبال عيد الأضحى المبارك، قامت المديرية «إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم - أقسام الصحة بالإدارات البيطرية»، بالاشتراك مع الجهات المعنية، لتنفيذ حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك.

تحرير محاضر وضبط لحوم فاسدة

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري، أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير 12 محضر مخالفة وضبط 667 كجم لحوم مخالفة، ما بين 73 كجم لحوم ذبح خارج المجازر الحكومية، و575 كجم أسماك بدون بيانات، و19 كجم لحوم مفرومة، وتم سحب عينات لتحديد صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتحرير المحاضر اللازمة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتوفير غذاء صحي وآمن، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين من كافة الأغذية الفاسدة والمجهولة المصدر أو غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.