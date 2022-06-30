أسعار لحوم عيد الأضحى في منافذ وزارة التموين والمجمعات الاستهلاكية

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، أعلن الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، عن زيادة الضخ اليومي من اللحوم السودانية الطازجة في جميع المنافذ والمجمعات الاستهلاكية المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، بمعدل يصل لـ120 طن لحوم.

وأشار وزير التموين، في بيان رسمى صادر عن الوزارة، إلى أن هناك أيضا زيادة في عملية الضخ اليومية للحوم البرازيلية المجمدة، إذ تصل لـ40 ‏طنا بمناسبة العيد الأضحى المبارك، مؤكدا وجود نحو 30 ألف رأس من الماشية ال‏سودانية بالمحاجر المصرية جاهزة للذبح خلال الأيام المقبلة، إذ تحرص الوزارة على توفير لحوم العيد بكافة أنواعها وبأسعار الوزارة المخفضة طوال أيام العيد في كل منافذها بالمحافظات.

وفي هذا السياق، تحرص بوابة «الوطن» على تقديم ما يهم المتابعون والقراء، لذا نوضح من خلال هذا التقرير، أسعار اللحوم في منافذ وزارة التموين، ووزارة الداخلية، المتوفرة في جميع المدن والأحياء استعدادا للعيد.

أسعار اللحوم الطازجة في منافذ وزارة التموين

- سعر الكيلو جرام من اللحم الضاني الطازج 130 جنيا.

- سعر الكيلو جرام من اللحوم السودانية الطازجة 120 جنيها.

- سعر الكيلو من اللحم البلدي الطازج 120 جنيها.

- سعر الكيلو من اللحم المفروم البلدي الطازج 120 جنيها.

- سعر كيلو اللحم الشرائح من البلدي الطازج 120 جنيها.

- سعر الكيلو من البوفتيك البلدي الطازج 120 جنيها.

- سعر الكيلو من الكبدة البلدى الطازجة 120 جنيها.

أسعار اللحوم المجمدة في المجمعات الاستهلاكية

- سعر الكيلو جرام من اللحم الضأن المجمد، 75 جنيها.

- سعر كيلو اللحم البرازيلي المفروم المجمد 90 جنيها.

- سعر الكيلو من اللحم البرازيلي المجمد 90 جنيهًا.

أسعار اللحوم في المحلات التجارية بالأسواق

بينما ما زالت أسعار اللحوم في محلات الجزارة بالأسواق المحلية المصرية، تشهد ارتفاعات كبيرة مع اقتراب عيد الاضحي المبارك، وجاءت كالتالي:

- تراوح سعر الكيلو من اللحم البلدي الكندوز البلدي بين 180 و190 جنيها.

- تراوح سعر الكيلو من اللحم الضاني بين 160 و180 جنيها.

- تراوح سعر كيلو اللحم المفروم إلى 180 جنيها.

- سعر الكيلو من البوفيتك الكندوز 190 جنيها.

- بلغ سعر الكيلو من الكبدة الصافي 180 جنيها.

- سعر الكيلو من الكبدة المشكلة 170 جنيها.