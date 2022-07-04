عبير صبري: أنا خجولة وانطوائية.. وارتديت الحجاب بسبب موجة «الفن حرام»

ارتدت الحجاب وابتعدت عن الفن لسنوات ثم خلعته وعادت بقوة لاستئناف أعمالها الفنية، حالة متناقضة عاشتها الفنانة عبير صبري، قالت عنها: «وقتها كان لدي إشكاليات فكرية ودينية في ذهني لم أستطيع حلها، وكان الاتجاه الفكري السائد بالنسبة في ذلك الوقت أن الفن حرام، وتأثرت بتلك الموجة، وتركت العمل وارتديت الحجاب».

وأضافت عبير صبري، خلال لقائها مع الإعلامية بوسي شلبي، أن إرتداء الحجاب لم يكن فقط لهذا السبب، ولكن المحرك الأساسي بالنسبة لها كان وفاة ابنة شقيقتها وهي طفلة صغيرة لم تتجاوز الـ9 أشهر: «كل إنسان يكون لديه محرك لقراراته تدعمها الأجواء العامة التي تجذبك للتفكير بنفس الطريقة التي يفكر بها الناس في هذ الوقت، وبالفعل ابتعدت عن العمل لسنوات قبل أن أعود مرة أخرى».

عبير صبري: وفاة ابنة شقيقتي كان المحرك الأساسي لارتدائي الحجاب

وأوضحت عبير صبري أنها تدعم فكرة الـ«يوتيرن»، قائلة: «إذا كان الشخص يغير حياته للأفضل أو يغير فكر اتضح بعد ذلك أنه غير صحيح، أي لحظة أشعر أنني أرغب في تغيير حياتي أو أفكاري أو مهنتي أفعل ذلك لا يجب أن يكون الإنسان حبيس المنطقة الآمنة له».

عبير صبري: الخيال المساحة الآمنة بالنسبة لي

وقالت «صبري» إنها خجولة وانطوائية بطبيعتها، تفضل الجلوس في المنزل: «أرى أن الخيال هو المساحة الآمنة لكل بني آدم، التي يستطيع من خلالها عيش أشياء لا تسطيع تحقيقها في الواقع»، وكشفت أنها تأثرت بوفاة والدها في سن صغيرة، وأصبحت تشعر بالخوف من أذى الناس وبالتالي تحاول تجنب مصادر الأذى، ولكنها تجرأت بشكل كبير بسبب طبيعة عملها التي منحتها فرصة عيش شخصيات مختلفة تكتسب منها صفات مختلفة.