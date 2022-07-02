«التنظيم والإدارة» يعلن عن وظائف خالية بهيئة السلامة والملاحة البحرية

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن طلب الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية والبيئة، وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي أهم تفاصيل الإعلان عن الوظيفة الشاغرة بالهيئة، وهي كما يلي:

بيانات الوظيفة المطروح شغلها بعيئة السلامة البحرية

الجهة طالبة الإعلان: الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية

المجموعة الوظيفية: الوظائف التخصصية

المجموعة النوعية: للوظائف القيادية

الجهة التابع لها: وزارة النقل

وصف الوظيفة: تقع هذه الوظيفة على قمة وظائف الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية والبيئة التابعة لرئيس مجلس إدارة الهيئة التأكد من تنفيذ مقتضيات وإجراءات ومعايير واشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل لضمان سلامة العاملين بالهيئة.

المهارات المطلوب توافرها في المرشح للوظيفة

المهارات الأساسية: اجتياز التدريب اللازم في ضوء ما يحدده الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وفقاً لأحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

المهارات الفنية: المعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية، والقدرة على التعامل مع الحاسب الآلي وما يتصل به من مهارات أساسية مثل استخدام الإنترنت، والقدرة على القيادة والتوجيه، والقدرة على حل المشكلات واتخاذ القرار في الوقت المناسب، وامتلاك مستوى عالٍ من مهارات الاتصال.

سنوات الخبرة: المتقدمون من داخل الجهاز الإداري للدولة: قضاء مدة بينية قدرها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفى الأول (أ)، المتقدمون من خارج الجهاز الإداري للدولة قضاء مدة كلية قدرها سبعة عشر عاماً على الأقل تتفق مع طبيعة العمل.

شروط المتقدمين للوظيفة

شروط المؤهل: الحصول على مؤهل عالٍ يتواءم مع نوع وطبيعة العمل.

المستندات المطلوبة:

1- بيان الحالة معتمد مستوفى كل البيانات الوظيفية كالتالي:

- المؤهل العلمي والمؤهلات الإضافية (يفضل الحاصل على درجة الماجستير أو الدكتوراه) تقارير أو بيانات كفاية الأداء عن السنوات السابقة.

- الخبرة النوعية والزمنية.

- الوظائف الإشرافية التي شغلها المتقدم.

- الدورات التدريبية (مدتها ونوعها ومكانها).

- العلاوات التشجيعية.

- خطابات الشكر والتقدير.

- الجزاءات إن وجدت وأي بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها.

2ـ بيان عن أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته في مجال التخصص مدعماً بالمستندات المؤيدة لذلك.

3ـ بيان المهارات والقدرة المتميزة على التطوير والابتكار والقيادة واتخاذ القرار.

4- مقترح تطوير الإدارة.

5- سابقة العمل بالمنظمات الدولية أو الإقليمية أو المشاركة في المؤتمرات وإعداد البحوث والتمتع بالمظهر اللائق والقدرة على التخاطب.

6 - صورة الرقم القومي + صورة شهادة الميلاد (على أن تكون المستندات المقدمة مكونة من 8 ملفات (أصل +7 صور) مع وضع صورة حديثة مقاس 4×6 على كل بيان حالة وظيفية داخل الملف).

جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان على مسؤولية الجهة.

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة:وظيفة خالية

بداية الإعلان:2022/06/29

نهاية الإعلان:2022/08/01

بيانات الاتصال: يسحب نموذج الطلبات من إدارة شؤون الأفراد بالإدارة العامة للموارد البشرية، وتقدم الطلبات مستوفاة باسم اللواء بحري رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية على النموذج المعد لذلك، ويسلم باليد للأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بالإدارة العامة للموارد البشرية بمقر الهيئة باب جمرك (1) – رأس التين - الإسكندرية في موعد غايته (شهر) ابتداءً من 29/6/2022 وتنتهي في 1/8/2022.