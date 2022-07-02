الشاعر عمرو حسن يمزج كلماته بالموسيقى في ساقية الصاوي: حلم وحققته

عبر الشاعر عمرو حسن، عن سعادته عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» ، بنجاح حفلتين له أحياهما داخل ساقية الصاوي، في الساعات القليلة الماضية، حيث شهدا إقبالًا جماهيريًا، واكتمال العدد،فدق نفذت التذاكر المخصصة للحفل قبل انطلاقه بيومين.

عمرو حسن تصاحبه أوركسترا موسيقية

وقدم الشاعر عمرو حسن، تجربة جديدة في حفلتيه اللتان أحياهما مساء الجمعة من الساعة 4 عصرًا واستمر حتى الساعة 11 مساءً بـ ساقية الصاوي، حيث قدم خلالهما تجربة موسيقية شعرية جديدة، صاحبه فيهما أوركسترا كامل ومجموعة من الموسيقيين والعازفين.

قدم في الحفلين مجموعة من أبرز قصائده في مقدمتها «وحشتنيني» حيث أضاف لها مقطع لم يقال من قبل، و«جوابي الأخير»، وقصيدة «كان لازم أحبك» والتي ألقاها للمرة الأولى، و«السيدة الأولى»، و«طلاق»، و«بيعلق غلطاته على الحب»، و«حبيتك ليه»، و قصيدة «بعد استقرار وضعي الحالي» والتي ألقاها للمرة الأولى، و«حقك عليا»، و«يا الحبيبة».

قدم حفلتان في ساقية الصاوي من 4 عصرًا وحتى 11 مساءً

وتفاعل الجمهور مع قصائد عمرو حسن، في ظل التناغم الذي جمع بين الكلمات وطريقة إلقاءه الشعر بمصاحبة الموسيقى التي كانت تتخلل قصائده وأشعاره، وذلك بحضور عدد من المطربين أبرزهم وائل الفشني وشريف إسماعيل وأدهم سليمان.

وقال الشاعر عمرو حسن، في تصريحات صحفية، إن الحفلتين حققا حلما كبيرا في حياته وخطوة كان يتمنى القيام بها، وهي تقديم قصائده الشعرية مصحوبة بأوركسترا كاملة لأول مرة.

عمرو حسن شاعر عامية، صدرت له 6 دواووين شعرية، وكتب عددًا من الأغاني لمطربين وفرق مصرية، و حصل على العديد من الجوائز، منها جائزة الشاعر أحمد فؤاد نجم الكبرى عام 2016، وجائزة ساقية الصاوي التشجيعية عام 2010 أفضل ديوان شعر، وجائزة وزارة الثقافة أفضل ديوان 2010، جائزة الجامعات الأولى 2009 أفضل قصيدة، جائزة معهد جوتة الألماني، درع جامعة حلوان.