سيمون تروج لحفلها في ساقية الصاوي الشهر المقبل: «الحقوا التذاكر»

روجت الفنانة سيمون، لحفلها الثاني الذي تحييه في ساقية الصاوي الشهر المقبل، وذلك عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام».

حفل سيمون في ساقية الصاوي.. 15 يوليو

ونشرت سيمون، بوستر الحفل وعلقت عليه قائلة: «في انتظاركم الخميس 15 يوليو قبل ما التذاكر تخلص سيمون ومفاجأة ساقية الصاوي».

حفل سيمون الأول في ساقية الصاوي

وأحيت سيمون الشهر الحالي، أولى حفلاتها في ساقية الصاوي، بحفل غنائي ناجح رفع شعار كامل العدد.

وروجت سيمون، من قبل لحفلها في ساقية الصاوي، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، عبر نفس الموقع قائلة: «حفلة ساقية الصاوي يوم الخميس الساعة 7:30 كاملة العدد الحمد لله».