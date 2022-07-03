حظك اليوم برج الميزان الأحد 3-7-2022 مهنيا وعاطفيا

برج الميزان يتميز بأنه لديه الكثير من المميزات التي تجعل منه شخصية محبوبة لدى الآخرين، إذ أنه يستخدم عقله للتعامل مع الآخرين وفي الحديث معهم، ويعتمد على الحيادية في أسلوبه معهم، كما أنه لديه قلب حنون ولا يستطيع رفض طلب للمقربين منه على الإطلاق، ما يجعله يتحمل أعباء قد يكون غير قادر على تحملها على الإطلاق، كما أنه يبحث دائما عن الأمان في في العلاقات مع الآخرين.

ويتميز مولود برج الميزان أيضا بأنه لديه طموح عالي، ولا يحب التأخر في إنجاز مهامه حتى يستطيع تحقيق طموحه، كما أنه يحب الاستماع للآخرين المحيطين به، ويسعى دائما لحل مشكلاتهم، ويبحث مولود هذا البرج عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهني والصعيد العاطفي وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهني

تناغم القمر مع عطارد يمدك بالحظ واليقظة، وذلك كفيل بتحويل الأحلام لواقع ملموس، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد العاطفي

القمر بمنزل الأصدقاء ورغم الضغوط.. يقف بجانبك الأحباب والأصدقاء وقد تجمعك بهم أوقات ومشاريع واعدة ويملئُك الحماس.

عيوب برج الميزان

ومن أبرز عيوب مولود برج الميزان أنه كسول بعض الشيء، ومن الممكن أن يقوم بتأخير الأعمال المسندة إليه.