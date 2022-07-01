حظك اليوم برج الميزان الجمعة 1-7-2022 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج الميزان بأن لديه الكثير من الصفاء المميز الذي يجعل الكثيرون من المحيطين به يحرصون على التقرب منه والتودد إليه، كما أنه لا يحب التطرف أو التمسك بالآراء الخاطئة، ولكنه يفضل استخدام الأسلوب الحيادي؛ خصوصا عند التعامل مع الآخرين في حياته المهنية والعملية والعلمية، ولديه قلب طيب وحنون على المحيطين به بشكل كبير، الأمر الذي يجعلهم يحرصون على إرضاء الأشخاص الآخرين المحيطين به.

ويسعى مولود برج الميزان إلى قضاء وقت فراغه مع أصدقائه خارج المنزل، إذ أنه لا يفضل الجلوس في المنزل على الإطلاق، ويحب التواجد في الأماكن المفتوحة، ويبحث مولود هذا البرج دائما عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهني

عطارد في منزل الحظ يمدك بقدرة كبيرة على الإبداع وتكسب الإعجاب أينما كنت، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. القمر في منزل الأصدقاء مما يجعل الأحباب والأصدقاء يطلبون اليوم صحبتك وتعرف كيف تختار الأصلح.

عيوب برج الميزان

ومن أبرز عيوب برج الميزان أنه كسول بعض الشئ، ولا يسعى لإنحاز المهام المسندة إليه سريعًا، كما أنه يتأني في اتخاذ قراراته المصيرية.