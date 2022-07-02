الرئيس السيسي يوافق على زيادة 28 مليون دولار في قيمة منحة أمريكية لمصر

وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على التعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومتي مصر وأمريكا، بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر «تايب»، الموقعة في القاهرة بتاريخ 29 سبتمبر 2021.

يأتي ذلك بعد موافقة مجلسي النواب والوزراء على التعديل، وهو القرار الجمهوري، الذي نشرته الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم السبت، تحت رقم 71 لسنة 2022.

28.3 مليون دولار إضافية على منحة تحفيز التجارة والاستثمار بمصر

وبموجب القرار الجمهوري بالموافقة على تعديل اتفاقية منحة المساعدة بين مصر وأمريكا، بإضافة مبلغ قدره نحو 28.3 مليون دولار أمريكي، لتحفيز التجارة والاستثمار في قطاعات ريادة الأعمال، ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتوسطة الصغر، وتنمية القوى العاملة، ودعم التعليم الفني المهني والتدريب.

ونصت الاتفاقية، التي وقعها كلٌ من وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، ومارجريت سانشو، القائم بأعمال مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر على: «بخلاف ما تم تعديله أو تغييره بموجب هذا التعديل، تظل الاتفاقية نافذة، وترتب كافة آثارها القانونية، وفقا لما تنص عليه من أحكام».

نشر القرار في الجريدة الرسمية

وتولت الحكومة المصرية اتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة لإجراء هذا التعديل على الاتفاقية، من موافقة مجلسي النواب والوزراء عليها، وتصديق رئيس الجمهورية عليه، ونشر القرار الجمهوري بالموافقة على الاتفاقية في الجريدة الرسمية، لتخطر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بإتمام إجراءات التصديق.

ووقع على اتفاقية التعديل، أيضا 6 وزراء من الحكومة المصرية بالعلم بالتعديل، باعتبارها جهات تنفيذ للاتفاقية المعدلة، وهم كل من نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية

وزير الخارجية: تعديلات الاتفاقية حيز النفاذ اعتباراً من 21 أبريل الماضي

ونشرت الجريدة الرسمية، أيضاً، قراراً للوزير سامح شكري، وزير الخارجية، حمل رقم 15 لسنة 2022، بشأن نشر التعديل الخامس للاتفاقية في الجريدة الرسمية، مع العمل بهذا الاتفاق، اعتباراً من يوم 21 أبريل الماضي، بعد تصديق الرئيس السيسي عليه في هذا اليوم، بعد موافقة مجلس النواب عليها في 17 أبريل الماضي.