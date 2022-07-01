السيسي: تطوير طريق الساحل وفقا للقواعد المرورية ومعايير الجودة العالمية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه سيجري تطوير طريق الساحل الشمالي وفقا للقواعد المرورية وليس وفقا لأسلوب الناس في الحركة، متابعا: «لازم نتفق كلنا على كده».

أضاف الرئيس السيسي: «الداخلية هتكون موجودة، والتخطيط بتاع الطريق هيتعمل وفقا لمعايير الجودة العالمية، يبقى احنا كمواطنين نستخدم الطريق طبقا للقواعد دي».

وجاءت تلك التصريحات أثناء تفقد الرئيس السيسي، الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى، إذ تضمنت جولة الرئيس تفقد سير العمل بتطوير كورنيش المقطم، فضلاً عن المحاور المؤدية إلى هضبة المقطم، التي ستساعد على سهولة وسرعة ربطها بمختلف أحياء القاهرة، وتتيح انتقال المواطنين على نحو يسير، بما فيها محور «ياسر رزق» الذي سيربط منطقة وسط البلد وطريق صلاح سالم بهضبة المقطم.