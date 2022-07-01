السيسي: إنشاء محور جديد موازي لطريق صلاح سالم يصل إلى القاهرة الجديدة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه بالتزامن مع الانتهاء من محاور القاهرة الجديدة والمحاور المختلفة بمنطقة غرب الدائري، يجري العمل في القطاع الجنوبي من القاهرة.

السيسي: مشروعات جديدى تربط وسط القاهرة بشرقها

وأضاف خلال تفقده الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى: «الجنوب زحمة، وفيه كتلة سكانية كبيرة، واللي بنعمله بيكمل ربط وسط القاهرة بشرقها، واحنا اشتغلنا على مراحل، وبردو شغالين في الجيزة».

السيسي: نحاول إنجاز المشروعات في أقل وقت ممكن

وطلب الرئيس السيسي من المواطنين عدم استعجال النتائج، «بلاش تتعجلوا النتائج، لما يخلص المشروع هتجدوه زي كل المشاريع اللي اتعملت، الناس حست إنها إضافة كبيرة وعملت ليهم تيسير كبير، تحملونا، واحنا بنحاول بقدر الإمكان ننجز المشروع في أقل وقت ممكن».

وتابع: «إحنا بنعمل محور جديد موازي لطريق صلاح سالم، يصل إلى القاهرة الجديدة، وتيسيره للحركة هيكون غير مسبوق، والكلام ده بيتعمل بتكاليف كبيرة، وهيوفر حجم حركة جيد للسيارات، وهيخفض انبعاثات الوقود، والتلوث هينتهي».