حظك اليوم برج العقرب الأحد 3-7-2022 مهنيا وعاطفيا

مولود برج العقرب لديه الكثير من الطموح الذي يجعل منه شخصية ناجحة في حياته المهنية والشخصية، كما أنه لديه شجاعة كبيرة، ولا يخافون من التحديات التي تواجههم على الإطلاق، ويتمتع مولود هذا البرج بدرجة كبيرة من القوة والجرأة وكأن قلوبهم من حديد، ولديهم قدرة كبيرة على التركيز العالي، فعندما يضعون الأهداف أمامهم لا يسمحون لأي شيئ بأن يشتتهم، ويستمرون في المحاولة لتحقيق هدفهم.

ويتميز مولود برج العقرب بأنه دائم البحث عن الحقيقة، وواثق من نفسه بشدة، كما أنه يحب مقابلة الأشخاص الجدد، وتكوين علاقات جديدة، ويبحث مولود هذا البرج دائما عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح له من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وعليك ألا تتعجل الأمور وأن تتجنب الصدام واهتم بالتفاصيل كي تتفادى مشاكل ترهقك، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد العاطفي

اليوم عليك أن تصبر ولا تبتعد عمن تحب أو عن شركاء الحياة لمجرد شعورك بعدم الرضا عنهم.

عيوب برج العقرب

ومن أبرز عيوب مولود برج العقرب أنه لديه شخصية غيورة بشكل كبير، كما أنه لديه حب التملك، ولا يقبلون مشاركة الأشخاص حياتهم مع أحد آخر.