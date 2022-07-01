حظك اليوم برج العقرب الجمعة 1-7-2022 مهنيا وعاطفيا

مولود برج العقرب لديه شخصية قوية ومسيطرة بشكل كبير، وهذا ما يقوده إلى الوصول للمناصب العليا في وقت زمني قصير، وقد يساعده ذلك في الوصول للمناصب القيادية بشكل أسرع من غيره، كما أنه لديه قدرة كبيرة على إنجاز جميع المهام المطلوبة منه على أكمل وجه، دون حدوث أي خلل بها يؤثر على جودتها، ويحرص على تكريس وقته بأكمله للعمل.

وعندما يحب مولود برج العقرب فإنه يجد نفسه يغير بشدة على الطرف الآخر، وتصل درجة تلك الغيرة إلى حد رفضه اقتراب أي من الأشخاص الآخرين من شريك حياته، ويبحث مولود هذا البرج دائما عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وعليك أن تتعامل بود وسيساعدك ذلك على تخطي خلافاتك مع البعض، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق وقد يولد بعض المشاكل والتراجع النفسي وعليك اليوم أن تكون أكثر تحكّما في انفعالك.

عيوب برج العقرب

ومن أبرز عيوب برج العقرب أنه لديه شخصية مسيطرة، لا يعطي الفرصة للآخرين أن يستمتعوا بحريتهم، وهذا أكثر ما يعكر صقو علاقته العاطفية بشريك حياته.