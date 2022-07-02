اختناق أسرة من 5 أفراد ورجلي إطفاء بسبب تسريب كيماوي ببورسعيد

سيطر رجال الإطفاء والحماية المدنية في بورسعيد على تسريب غازات كيميائية «سيناتون كلوريد»، داخل إحدى الشقق في عمارة سكنية بمنطقة «بروتكس»، في حي الضواحي، يقطن بها زوج يعمل بمصنع لإنتاج الكيماويات وزوجته وأبناؤهما الثلاثة، ما أسفر عن إصابة أفراد الأسرة، بالإضافة إلى رجلي إطفاء، بالاختناق.

إخطار أمني بانبعاث غازات سامة من شقة سكنية

تلقى اللواء حسنى عبدالعزيز، مدير أمن بورسعيد، إخطاراً من إدارة شرطة النجدة، يفيد بانبعاث غازات كيميائية «سيناتون كلوريد»، من شقة سكنية يقطن بها زوج يعمل بمصنع لإنتاج الكيماويات وزوجته وأبناؤهما الثلاثة، ما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص بحالات اختناق.

وعلى الفور، وجه مدير الأمن رجال الحماية المدنية والإطفاء بالانتقال إلى مكان الحادث، حيث تبين وجود تسرب مواد كيميائية سامة من شقة بالدور السادس، في عمارة «الفريبور 2»، بمساكن «بروتكس» بحي الضواحي، كما انتقلت سيارات الحماية المدنية والإطفاء والإسعاف إلى مكان الحادث، وتم التعامل مع الواقعة في الحال.

وتبين أن المادة الكيميائية التي تسربت داخل الشقة، عبارة عن «سيناتون كلوريد»، وتمت السيطرة على تصاعد الأدخنة والأبخرة السامة الصادرة عنها عن طريق التعامل معها بخلطها بمادة جافة الرمل.

انكسار زجاجة كيماويات تسببت في الحادث

تبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد، بالتنسيق مع قسم شرطة الضواحي، تحت إشراف اللواء مسعد البداية، مأمور القسم، وبرئاسة الرائد مصطفى درويش، رئيس المباحث، أن الزوج يعمل بمصنع للكيماويات، وأنه أحضر معه زجاجة «سيناتون كلوريد» إلى المنزل عقب عودته من العمل، وأنه تخوف من تركها داخل سيارته أن تتفاعل مع شدة حرارة الطقس، وأنها سقطت منه على الأرض فانكسرت وانبعث منها الغاز السام، ووصل إلى الجيران.

وأوضح مصدر أمني أن الغاز الكيميائى تسبب في حالات اختناق بين أفراد الأسرة واثنين من جنود الإطفاء والحماية المدنية، وتم التعامل مع جميع الحالات وعلاجها في مكان الحادث، باستثناء أحد أفراد الأسرة تم نقله إلى مستشفى الزهور، ويجري تقديم الإسعافات الأولية واستكمال العلاج.

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستكمل النيابة العامة التحقيقات والإجراءات القانونية اللازمة.