اختناق عامل ونفوق آلاف الكتاكيت إثر حريق هائل في مزرعة دواجن بالفيوم

تفاجأ أصحاب مزرعة دواجن بالفيوم بنشوب حريق هائل، إذ امتدت النيران لكافة الأرجاء، رغم اتساعها وكبر مساحتها، ليهرع العامل على الفور في محاولة لإخماد الحريق ولكن كثافة الدخان حجبت رؤيته تماماً، ليستغيث بشرطة النجدة والمطافئ للسيطرة على الحريق الذي التهم المزرعة بسرعة كبيرة بفعل شدة الرياح، حتى وصلت قوات المطافئ وأخمدت الحريق قبل أن يمتد للمناطق المجاورة، وجرى نقل العامل إلى المستشفى.

بلاغ بحريق في مزرعة دواجن

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد أسامة أبو طالب مأمور مركز شرطة سنهور، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بتلقيهم بلاغاً بنشوب حريق هائل في مزرعة دواجن بطريق قرية حلفاية بنطاق المركز، ونفوق آلاف الكتاكيت، وإصابة عامل باختناق.

المطافئ تسيطر على الحريق

وعلى الفور، انتقل قوات ورجال المطافئ إلى مكان نشوب حريق هائل في مزرعة دواجن، وتبين أنّ المزرعة ملك لأحمد فرج عبد العليم، 35 سنة، وتم السيطرة على الحريق بعد مدة طويلة، نظراً لانتشار الحريق بكثافة في المزرعة التي كانت كبيرة الحجم، والتي التهمتها النيران بفعل شدة الرياح.

إصابة عامل باختناق شديد

وأسفر الحريق عن إصابة عامل المزرعة، مصطفى فرج سعد، 30 سنة، باختناق شديد، وعلى الفور نقلته سيارة الإسعاف إلى مستشفى فيديمين لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

نفوق آلاف الدواجن والكتاكيت

كما أسفر الحريق عن نفوق آلاف الدواجن والكتاكيت داخل المزرعة، متسبباً في خسائر مالية فادحة لأصحاب المزرعة.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

جرى تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحريق، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق، وأمرت بندب المعمل الجنائي لمعرفة أسباب الحريق، وعمّا إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه.