القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد تنزاني لمحطات تحلية ومعالجة المياه

نظمت القوات المسلحة زيارة ميدانية لوفد من دولة تنزانيا إلى محطة تحلية مياه البحر بمدينة الجلالة، ومحطة معالجة مياه مصرف المحسمة، ومحطة معالجة مياه مصرف الحمام بمشروع الدلتا الجديدة، وذلك في إطار حرص القوات المسلحة على تعزيز أواصر التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة بمختلف المجالات.

واستمع أعضاء الوفد لشرح مفصل عن آلية العمل بالمحطات لمختلف مراحل عملية التحلية والمعالجة للمياه التي تتم وفقاً لأحدث الأساليب المتطورة في ذلك المجال، كما تفقد الوفد عددا من أنظمة التشغيل والمراقبة والتحكم وعدد من المرافق بمحطات التحلية والمعالجة للمياه.

وأعرب أعضاء الوفد عن عميق امتنانهم وشكرهم للقوات المسلحة لتنظيم تلك الزيارة، ما أتاح الفرصة للاطلاع على أحدث أنظمة التشغيل والتحكم بمحطات تحلية ومعالجة المياه بما يسهم في تعظيم الاستفادة من كافة الموارد المائية المتاحة، كما أشادوا بما لمسوه من مستوى راقٍ في اتباع أحدث النظم والأساليب ذات مواصفات الجودة العالمية في ذلك التخصص ما يظهر حجم الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتنمية مواردها المائية.