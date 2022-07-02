القوات المسلحة تفتتح فندق جويل العصافرة بعد انتهاء أعمال تطويره

افتتحت إدارة نوادي وفنادق ضباط القوات المسلحة، فندق القوات المسلحة بالعصافرة «جويل»، وذلك بعد انتهاء أعمال التطوير الشامل لكافة المنشآت التي يتضمنها الفندق، التي روعي فيها أن تتم وفقا لأحدث المعايير الهندسية والفندقية المتطورة، بالإضافة إلى مراعاة المظاهر الجمالية من الداخل والخارج، ومن شأنها أن تبعث البهجة لكافة الزائرين.

ويأتي ذلك في إطار اهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بالارتقاء بمنظومة المنشآت الفندقية والخدمية بالقوات المسلحة بكافة محافظات الجمهورية، وتقديم أفضل مستويات الخدمة الاجتماعية والثقافية والرياضية والترفيهية بها.

وتعد أندية وفنادق ضباط القوات المسلحة من أبرز المنشآت الخدمية لأبناء القوات المسلحة وأسرهم وكذلك المدنيين، فضلاً عن تميزها بتقديم الخدمات الفندقية الراقية طبقاً لأحدث نظم الفندقة العالمية وذلك من خلال سلسلة فنادق جويل المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية.

ويأتي ذلك في إطار اهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بتعظيم دور مؤسساتها الخدمية، وتقديم خدمة ترفيهيه متميزة للعسكريين والمدنيين على حد سواء.

وحضر مراسم الافتتاح مساعد وزير الدفاع للخدمة الوطنية، وعدد من قادة القوات المسلحة.