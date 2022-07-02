زرع الضحكة في قلوبنا.. نجوم الفن اللبناني والعربي ينعون بيار شمعون

نعى عدد كبير من نجوم الفن اللبناني والعربي رحيل الفنان اللبناني الكبير بيار شمعون الذى رحل عن عالمنا اليوم بعد صراع مع المرض.

كارول سماحة: رح نشتاق لك يا بيار

البداية كانت مع الفنانة كارول سماحة التي غردت قائلة: «رح نشتاق لك بيار شمعون الله يرحمك»، فيما غردت ميريام فارس حيث قالت: «تعازي الحارة بوفاة الممثل القدير بيار شمعون يلّي زرع الضحكة بقلوبنا، دعائي بالصبر لعائلته وتكون نفسك بالسما».

وغرد المطرب عامر زيان قائلًا: «خبر كتير حزين رحيل الممثل بيار شمعون بكرت كتير يا صاحب الضحكة الحلوة، الله يرحمك وأحر لتعازي لعيلتك وكل محبينك».

ميريام فارس: بيار شمعون زرع الضحكة بقلوبنا

نشرت الفنانة اللبنانية كارمن لبس تغريدة عبر موقعها على تويتر قائلة: «الله يرحم صاحب الضحكة والروح الحلوة وصديق الكل»، كذلك الفنانة ​لورا خليل​ كتبت: «خبر موجع ومؤلم جدًّا رحيلك يا بيار نفسك بالسما بأحضان ربّ العالمين».

وعبَّر الفنان ​زياد برجي​ عن حزنه برحيل الممثل الذي تعاون معه كاتباً: «لو كنت ما بعرفك كنت اترحمت عليك لأنك فنان لبناني كبير وعظيم، بس لأني بعرفك واشتغلت معك فأنا من نص قلبي بترحّم عليك مليون مرة وبقول الله يرحم روحك ويجعل مثواك الجنة والله يصبر عيلتك وما رح ننساك بحياتنا يا أهضم وأطيب إنسان على الكوكب».

وقالت الفنانة جيسي عبدو: «يا بيارو يا رفيق البسمات يا صديق الأيام الحلوة شو هالخبرية هيدي؟ مش عم صدّق بشع كتيييير هالخبر يا بيار بكّرت كتير الله يرحمك يا طيب يا آدمي رح نشتاق لك كتير».