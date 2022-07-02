وزير التموين: المناخ المصري لا يصلح لزراعة أشجار زيت النخيل

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن المناخ المصري لا يصلح لزراعة أشجار زيت النخيل الذي يتركز في إندونيسيا وماليزيا.

وقال وزير التموين في كلمته اليوم خلال منتدى شباب الإعلاميين الذي نظمه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بحضور صحفيين وإعلاميين وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب، إنه يتم استيراد البذور الزيتية من الخارج وعصرها لاستخراج الزيت.

الإغلاق أثّر على الزراعة في أوروبا

وتابع المصيلحي أن فترة السنوات الثلاث الماضية منذ بداية أزمة كورونا مرورًا بالأزمة الروسية، شهدنا نوعًا من الإغلاق بما أثر على الزراعة في أوروبا ودول عالم كثيرة، بدرجة مخيفة ولم تحدث، في لحظة ما لم تكن هناك طائرة تقلع على مستوى الكرة الأرضية.

وأضاف: «تميزت بداية هذه الفترة بحالة من الصدمة، بما أدى إلى نوع من الركود لقلة الطلب والإنتاج، فضلًا عن أزمة الطاقة وانخفاض سعر الدولار، وبالتالي انخفضت أسعار السلع الأساسية».

وأوضح أن سعر السكر عالميا انخفض بشكل كبير، وحفاظًا على المنتج والمصنع المحلي تم إيقاف استيراد هذه السلعة.

وتابع: «في الربع الأخير من 2020، بعد تطعيم نسبة كبيرة على مستوى العالم، بدأت عجلة الاقتصاد العالمي في الحركة، ما ترتب عليه زيادة الطلب على الوقود وارتفاع أسعار البترول حتى 140 دولارًا للبرميل؛ بما سبب ارتفاع كافة السلع».

"الأعلى للإعلام" يستضيف وزير التموين

ويستضيف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، في مائدة مستديرة، يحضرها شباب الإعلاميين والصحفيين وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين؛ وذلك في مقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في ماسبيرو.