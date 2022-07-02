عبدالغفار يوجه بسرعة إنشاء وتطوير مستشفى التأهيل الطبي التخصصي

وجّه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، بسرعة الانتهاء من أعمال إنشاء وتطوير مستشفى التأهيل الطبي التخصصي، ليعمل تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل، وجاء ذلك خلال جولته التفقدية، اليوم السبت، لعدد من المنشآت الطبية بمحافظة الإسماعيلية.

ورافق الوزير الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد الوزير للمتابعة والرقابة، والدكتور أنور إسماعيل، مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور حازم الفيل، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور محمد فوزي، رئيس الهيئة العامة للمعاهد المستشفيات التعليمية، والدكتور أحمد البرعي، رئيس فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية.

مساحة المستشفى تبلغ 18 ألفًا و900 متر مربع

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن مساحة المستشفى تبلغ 18 ألفًا و900 متر مربع، ويتكون من مبنى رئيسي يضم 3 طوابق، تضم (قاعات تدريس، غرف إقامة مرضى، عمليات، غرف كشف، صالة تمارين، علاج بالكهرباء، علاج بالشمع، علاج بالأكسجين، استقبال ومنطقة انتظار)، وتصل تكلفة المشروع 333 مليونًا و324 ألف جنيه.

الوزير يطلع على الرسومات الهندسية الخاصة للمركز الطبي

وتابع أن الوزير اطلع على الرسومات الهندسية الخاصة للمركز الطبي، مؤكدًا أنه سيكون صرحًا طبيًا متخصصًا في إعادة التأهيل الطبي، علاوة على تقديم خدمة طبية متميزة في هذا المجال.

يُذكر أن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة، يقوم بجولة تفقدية، اليوم السبت، بعدد من المحافظات، حيث بدأ زيارته بتفقد مستشفى السلام ومركز أورام السلام بمحافظة القاهرة، وتابع زيارته بتفقد مستشفى بلبيس المركزي، ثم تفقد عددًا من المنشآت الطبية بمحافظة الإسماعيلية.