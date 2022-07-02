غرق شاب في نهر النيل بالبدرشين.. والإنقاذ النهري تنتشل جثمانه

تعرض شاب للغرق خلال السباحة بنهر النيل في البدرشين، بمحافظة الجيزة، وتم انتشال جثته.

بداية الواقعة

ورد بلاغ لمركز شرطة البدرشين بغرق شاب بنهر النيل، وأشارت تحريات رجال المباحث التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، أن شابا غرق بنهر النيل، بمنطقة المعدية، وتم إخطار رجال الإنقاذ النهري للعثور على جثة الشاب وانتشالها.