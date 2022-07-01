غرق منذ أسبوعين.. العثور على جثة شاب طافية فوق مياه النيل بأسيوط

انتشلت وحدات الإنقاذ النهري، بالتعاون مع المسطحات النهرية والأجهزة الأمنية المختصة في محافظة أسيوط، جثمان شاب لقي مصرعه غرقا في نهر النيل، بموقع مرسي العبارة النهرية في قرية مجريس، بمركز صدفا، جنوب محافظة أسيوط.

الجثة طافية فوق المياه

تلقى اللواء دكتور عمر السويفي مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوصول بلاغ من الأهالي، بالعثور على جثة شاب، لقي مصرعه غرقا، طافية على مياه النيل، في منطقة مرسي العبارة النهرية، بقرية مجريس.

على الفور، انتقلت قوات الشرطة والإسعاف، إلى مكان البلاغ، حيث تبين فور الوصول، أنها الجثة لشاب، قد غرق منذ أسبوعين، وتم انتشال الجثمان ووضعه في مشرحة المستشفى المركزى بأسيوط تحت تصرف النيابة العامة، لابلاغ أهليه، واستخراج تصريح الدفن.

شهود عيان من الأهالى

ذكر عدد من أهالي القرية، أنهم تفاجأوا، بشيء ظاهر فوق سطح مياه النيل، وبالاقتراب منه، تبين أنها جثة لشاب غريق، وأن ملامحه وجهه وجمسه في حالة انتفاخ، مما يدل على وجوده بالمياه لعدة أيام.