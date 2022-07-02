قرار لمحافظ الشرقية بتمديد التقديم لرياض الأطفال بمدارس اللغات

قرر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم السبت، تمديد فترة التقديم لمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية للغات للعام الدراسي 2022 - 2023 حتي يوم الخميس المقبل الموافق 7 يوليو 2022، بدلاً من الخميس الماضي، الموافق 30 يونيو 2022، وذلك استجابة لرغبة أولياء الأمور في إتاحة وقت كاف للتقديم، نتيجه الإقبال الشديد على التقديم للالتحاق بالمدارس الرسمية للغات، وتيسيراً على أولياء الأمور.

مذكرة وكيل وزارة التعليم للمحافظ

وتقدم محمد رمضان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، بمذكرة للعرض علي المحافظ، للموافقة على تمديد فترة التقديم للالتحاق بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية للغات للعام الدراسي 2022 - 2023 لمدة أسبوع، ليقرر محافظ الشرقية تمديد فترة التقديم حتي 7 يوليو الجاري، حرصاً منه على مصلحة الطلاب، وتيسيراً على أولياء أمورهم.

رابط التقديم لمرحلة رياض الأطفال بمدارس اللغات

يذكر أن التقدم لمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية للغات للعام الدراسي 2022 - 2023م يتم إلكترونياً من خلال الرابط:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQAkPyh2p2LVnQhRRrplaU_lGgqr8iWRHrfjW-_Y2ikqfl9w/viewform

وكذلك يمكن التقديم عبر صفحة البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية.