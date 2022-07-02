حملات لمواجهة سرقة المياه في الشرقية.. وخط ساخن للإبلاغ عن المخالفات

تواصل الشركات التابعة للقابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات شن حملات لمواجهة الوصلات الخلسة، والتصدي لسرقات المياه بشكل غير شرعي للحفاظ على الشبكة وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

فحص عدادات المياه وتحصيل المتأخرات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، قطاع أبو حماد بالتنسيق مع الإدارة العامة للوصلات الخلسة بشن حملات رقابية مكثفة لفحص عدادات المياه وتحصيل المتأخرات ورفع الوصلات الخلسة، التي يلجأ إليها البعض هروبًا من اتباع الإجراءات القانونية للتوصيل أو لسرقة المياه أو الاستفادة من خدمة الصرف الصحي دون سداد أي مستحقات.

تحرير مخالفات

وقالت شركة مياه الشرب، في بيان إنَّ اللجنة قطاع أبو حماد أجرت تمشيطًا لعدد من القرى، لافتًا إلى أنَّه تم تحرير بعض المخالفات للمتعدين على شبكات المياه والصرف الصحي، إضافة إلى تحصيل فواتير متأخرات من جانب عدد كبير من العملاء.

من جهته، قال المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، في تصريحات صحفية، إنَّ تلك المخالفات تستنزف موارد الشركة وتحرم مواطنين آخرين من حصولهم على الخدمات.

ولفت إلى أنَّ الشركة ستستمر في مواجهة تلك الممارسات تطبيقاً لمبدأ العدالة في حصول المشتركين على جميع الخدمات بصورة قانونية، وحتى تستطيع القيام بدورنا على النحو الأمثل من أعمال الصيانة والتشغيل ورفع معدلات الجودة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

خط ساخن للإبلاغ عن المخالفات

وطالب رئيس شركة مياه الشرب المواطنين الإبلاغ عن أي مخالفات عن طريق التواصل بالخط الساخن علي رقم 125 من أي تليفون أرضي أو محمول وسيتمّ التعامل مع كل البلاغات والشكاوى فورًا.