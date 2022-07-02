محافظ الشرقية: جادون في الحصول على شهادة الأيزو

أكد ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة جادة في تنفيذ المتطلبات والمواصفات الدولية للحصول على شهادة الأيزو، والتي تُعد اعتمادا دولياً لمستوى الخدمات التي تُقدمها المحافظة للمواطنين وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدولة نحو تطبيق منظومة التحول الرقمي وتنفيذ رؤية مصر 2030، والتي تقضي بتكوين جهاز إداري كفء وفعال يسهم بدوره في تحقيق التنمية المستدامة.

تنفيذ خطوات تطبيق الحصول على شهادة الأيزو

أوضح المحافظ أن المحافظة بدأت تنفيذ خطوات تطبيق الحصول على شهادة الأيزو من خلال تطوير الديوان العام و3 مراكز تكنولوجية طبقاً للمتطلبات المواصفات الدولية ISO9001:2015 / ISO18091: 2019، كمرحلة أولي ليتم تعميمها بعد ذلك على المراكز والمدن والمراكز التكنولوجية الأخرى، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من مراحل دراسة الفجوة والتدريب والتوثيق، حيث تم توثيق جميع الأنشطة المتعلقة بأعمال إدارات الديوان العام والمراكز التكنولوجية طبقاً للمتطلبات القانونية والتعليمات التنظيمية الصادرة في هذا الشأن، الذي سيكون له مردود فعال في جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بما يحقق النزاهة والشفافية الأمر الذي يترتب عليه نيل ثقة المواطن في التعامل مع الأجهزة المختلفة بالمحافظة، كما سيتم البدء في تنفيذ مرحلة التطبيق والتي سيتم العمل على تطبيق كل ما تم توثيقه من قبل.

خطة مشروع تطوير ديوان عام محافظة الشرقية

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة قطعت شوطاً كبيراً في تنفيذ خطة مشروع تطوير ديوان عام محافظة الشرقية و3 مراكز تكنولوجية «الزقازيق – حي أول – فاقوس» طبقا للمواصفات الدولية، والتي تستهدف إحداث تغيرات أساسية في منظومة العمل ورفع مستوى الأداء داخل المؤسسة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين من خلال تطبيق المعايير الدولية، وهو ما يعد نقلة نوعية في الأداء المؤسسي بالمحافظة يتوافق مع دور الأجهزة التنفيذية في تحقيق أهداف التوجه الإصلاحي للجهاز الإداري الذي تتبناه الدولة.

وأضاف المحافظ أن المحافظة تسعى لتوفير بيئة عمل مناسبة وصحية للعاملين بها مع اتباع المعايير القياسية المتعلقة بتحسين الرعاية المقدمة للعاملين، مشيرًا إلى أن المحافظة تقوم برفع كفاءة مباني الديوان العام والأحياء لتوفير بيئة عمل تمكن العاملين من تقديم أفضل خدمة في أقل وقت ممكن وتحقق لهم الرضاء الوظيفي الذي يعزز قيم الولاء والانتماء.

ومن جانبه أشار الأستاذ محمد مصطفى النساج الخبير الوطني ومنسق عمل فريق الأيزو أنه تم التعاقد مع إحدى الشركات الإستشارية العاملة في مجال تأهيل الهيئات والمؤسسات والمنظمات فى مختلف القطاعات للحصول على شهادات الأيزو المختلفة طبقاً للمعايير الدولية ، وذلك لتقديم المشورة والمساهمه في رفع كفاءة الجهاز الإداري ، لافتاً إلى أنه تم تدريب العاملين ورفع كفاءتهم لتحقيق الجودة المطلوبة خاصة وأنه سيتم مراجعة السياسات والأهداف سنوياً من قبل الجهة المانحة للأيزو والعمل على الإلتزام بتفعيل مدونة السلوك الوظيفى وتطبيقها على العاملين والإلتزام بالقوانين والتشريعات واللوائح التنفيذية