تجربة «إخلاء دون حريق» بمجمع البضائع في مطار القاهرة

نفذت شركة مصر للطيران للشحن الجوي تجربة طوارئ «إخلاء دون حريق» في مجمع البضائع بمطار القاهرة بمشاركة كافة الجهات الأمنية بمطار القاهرة وشركة ميناء القاهرة الجوي، وتحت إشراف سلطة الطيران المدني.

تأمين سلامة العنصر البشري

وأوضح الطيار جاسر حسين، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للشحن الجوي أن عنصر السلامة يأتي على رأس قائمة أولويات الشركة سواء فيما يخص تأمين سلامة العنصر البشري، وكذلك سلامة طائرات الشحن وسلامة البضائع المنقولة أو المخزنة.

سرعة الاستجابة لحالات الطوارئ

وأكد حسين أن هذه التجارب تهدف للاطمئنان على سرعة الاستجابة لحالات الطوارئ وتنفيذ الخطوات التي يتم التدريب عليها بالدقة والسرعة المطلوبة للحفاظ على سلامة الجميع في حالات الطوارئ، وأثنى على التنسيق الذي تم بين مسئولي جمارك مجمع البضائع والأجهزة الأمنية المعاونة والعاملين ووكلاء الشحن والعملاء الذي كان له عظيم الأثر في نجاح التجربة.