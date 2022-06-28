مصر للطيران تتعاون مع PSA لتطهير المباني والمركبات بمواد صديقة للبيئة

أكدت الشركة الوطنية مصر للطيران، التزامها بإجراءاتها الوقائية المتبعة من التعقيم والتطهير على متن جميع طائراتها، للحفاظ على سلامة الركاب والعاملين، وذلك في ضوء توجيهات منظمة الصحة العالمية ووزارتي الطيران المدني والصحة والسكان، للحفاظ على سلامة الركاب والعاملين.

تطهير وتعقيم الطائرات

وكان الطيار عمرو نبيل، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، التقى وفدا من شركة PSA الفرنسية المتخصصة في مجال تطهير وتعقيم الطائرات، لبحث أوجه التعاون والاستفادة من إمكانيات الشركة في مجال التعقيم والتطهير، لما لديها من خبرة كبيرة تمتد لأكثر من 60 عامًا في هذا المجال، كما تتعامل مع أكثر من 160 شركة طيران حول العالم.

تطهير بمواد صديقة للبيئة

وتعاون فريق من شركة PSA مع إدارة الطب الوقائي بمستشفى مصر للطيران، برئاسة الدكتور مختار عبدالحي، مدير عام الطب الوقائي، لإجراء عمليات تطهير وتعقيم بالمبنى الإداري لمصر للطيران، وعلى متن طائرات الشركة، باستخدام مواد صديقة للبيئة، وفقا لأعلى معايير السلامة والصحة العالمية، ويأتي التعاون تماشيا مع استراتيجية الشركة الوطنية، لوضع إجراءات السلامة والأمان لعملائها في قمة أولوياتها للحفاظ على ثقة عملائها.