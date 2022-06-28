مطار دبلن في أيرلندا يحتفل بتشغيل رحلات مصر للطيران

أقامت سلطات مطار دبلن بأيرلندا، اليوم الثلاثاء، احتفالا بمناسبة تشغيل مصر للطيران، الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية والعضو الحادي والعشرين في تحالف ستار العالمي، لرحلاتها المباشرة بين القاهرة ودبلن، وذلك بحضور الطيار عمرو نبيل، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، وخالد ثروت، سفير مصر في أيرلندا، وشون أوريجان، سفير أيرلندا بالقاهرة.

التوسع في شبكة خطوط مصر للطيران

ويأتي تشغيل هذا الخط المباشر الذي بدأ في الثاني من يونيه الجاري، في إطار توجيهات وزارة الطيران المدني بالتوسع في شبكة الخطوط الجوية لمصر للطيران التي تمتد إلى أكثر من 75 نقطة حول العالم وخطة الشركة الوطنية الطموحة لتغطية المزيد من الوجهات حول العالم لجذب مزيد من الحركة الجوية والسياحية إلى مصر.

وفى كلمته خلال الاحتفالية، أعرب الطيار عمرو نبيل، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، عن سعادته بحضور هذا الحدث، مشيدا بتعاون ودعم سلطات مطار دبلن وترحيبهم بهبوط طائرات الشركة الوطنية مصر للطيران على أرض العاصمة الأيرلندية، مما يعزز حركة السياحة والتجارة بين البلدين، وكذلك تميز موقع دولة أيرلندا في غرب قارة أوروبا مما يجعل مطار دبلن مركزًا استراتيجيًا للمسافرين إلى كافة الوجهات السياحية في مصر.

الذكرى التسعين لإنشاء مصر للطيران

وأضاف «نبيل» أن مصر للطيران تحتفل هذا العام بالذكرى التسعين لإنشاء الشركة، كأول شركة طيران في الشرق الأوسط وأفريقيا تنضم إلى الاتحاد الدولي للنقل الجوي، وقد تميزت هذه السنوات التسعين بالعديد من النجاحات والطموح اللامحدود.

وأكد «نبيل» أن جميع العاملين بشركة مصر للطيران يبذلون أقصى جهدهم لتقديم أفضل خدمة لعملاء الشركة في جميع أنحاء العالم بأعلى معايير السلامة والجودة والتكنولوجيا على متن أسطول الشركة.

ومن جانبها، رحبت سلطات مطار دبلن بتشغيل خط مصر للطيران الجديد، وأعرب مسؤلو مطار دبلن عن سعادتهم بالتعاون مع مصر للطيران في تعزيز الخط الجديد، والذي يشهدا إقبالا كبيرًا من قبل رجال الأعمال والسائحين على حد سواء.

كما رحب كل من السفير خالد ثروت سفير مصر في أيرلندا والسفير شون أوريجان سفير أيرلندا بالقاهرة، بتشغيل رحلات مباشرة لمصر للطيران بين القاهرة ودبلن، بما يسهم في تسهيل سفر الجاليات المصرية وغيرها من مختلف الجنسيات، من وإلى أيرلندا، وتنشيط حركة السياحة وزيادة الاستثمارات بين البلدين.

4 رحلات أسبوعية بين مصر وأيرلندا

جدير بالذكر أن مصر للطيران تسير 4 رحلات أسبوعيًا بين القاهرة ودبلن، أيام السبت والأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، باستخدام أحدث طرازات الشركة وهي الإيرباص A320NEO والتي تسع لعدد 16 مقعدا بدرجة رجال الأعمال و126 مقعدا بالدرجة السياحية المزودة بأحدث الخدمات الترفيهية والشاشات الشخصية بجميع المقاعد وخدمة الإنترنت وخدمة التجوال على متن الطائرة.