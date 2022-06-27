بروتوكول تعاون بين مصر للطيران وجامعة أكتوبر لتطبيق الانفتاح المعرفي

وقّعت الشركة القابضة لمصر للطيران، برئاسة الطيار عمرو أبوالعينين، بروتوكول تعاون مع جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، بهدف تطبيق التقنيات الحديثة والانفتاح المعرفي، بما يساعد على التقدم بشكل أسرع في مختلف أنشطة الطيران، تنفيذا لتوجيهات وزارة الطيران المدني، بالتوسع في استخدامات وتطبيقات أحدث الأساليب التكنولوجية المتطورة في مختلف أنشطة النقل الجوي، حيث وقّع البروتوكول، الطيار حسن منير، مساعد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، والدكتور خيري عبدالحميد، رئيس جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب.

التقنيات العلمية الحديثة في مجال الطيران

من جانبه، أعرب الطيار حسن منير، عن سعادته بالبروتوكول الذي يجمع لأول مرة بين مصر للطيران والجامعة، هذا الكيان العلمي المعاصر، مُرحبا بوفد جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة، ومؤكدا أنّ المرحلة الحالية تتطلب تطبيق المزيد من التقنيات العلمية الحديثة في مجال الطيران.

كما قدّم الدكتور خيري عبدالحميد، رئيس الجامعة، الشكر والتحية لمصر للطيران، على حفاوة الاستقبال، مضيفا أنّ الجامعة تستعين بأحدث الأجهزة والخبرات في مختلف المجالات لتقديم الخدمات المجتمعية التي يحتاجها المجتمع المصري لمواكبة التطور العالمي.

مكافحة تلوث المناخ

وأضاف أنّ الجامعة، تتعاون حاليا مع الشركة الوطنية مصر للطيران في أكثر من مشروع لخدمة قطاع الطيران، أولهما خاص بتنفيذ أجهزة حديثة لتتبع المعدات على أرض المطار منعا لضياعها وتجنب الحوادث، كما تتعاون الجامعة مع مصر للطيران، لمكافحة تلوث المناخ وحماية البيئة الخضراء من المؤثرات والانبعاثات السلبية التي تضر به، ودار نقاش حول إمكانية تبديل المنتجات البلاستيكة المستخدمة التي تضر بالبيئة واستخدام مواد صديقة للبيئة، وسوف يتم التنفيذ لهذه المشروعات بمجرد الموافقة من جانب وزارة الطيران المدني.

وأكد الطيار حسن منير، ضرورة الاهتمام بقضية التغير المناخ، مشيرا إلى أنّ الوقت الحالي، يتطلب الاتجاه نحو كل ما يفيد البيئة الخضراء، حرصا على تحقيق التنمية المستدامة وأهدافها بناء على الاهتمام العالمي بهذا الملف.

كما استعرض أساتذة جامعة أكتوبر، نبذة قصيرة كل في مجاله لاستبيان ما سيتم تطبيقه من أساليب تكنولوجية حديثة بما يفيد مجال الطيران في المستقبل القريب.

حضر توقيع البروتوكول: أحمد شاهين، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، حاتم ممدوح، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الجوية، الطيار إيهاب الطحطاوي، رئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب، والطيار محمد موسى، رئيس قطاع السلامة والجودة بالشركة القابضة لمصر للطيران.

كما حضر من جانب جامعة أكتوبر: الدكتور طارق صالح، عميد كلية الفنون ورئيس مركز التميز العلمي، واللواء الدكتور سعيد مبروك، أستاذ كلية الهندسة وعضو مركز التميز العلمي، الدكتور سامر إبراهيم، والأستاذ مساعد دكتور أيمن عزت، وكيل كلية علوم الحاسب، وعضو مركز التميز العلمي، مساعد دكتور أحمد بدوي، أستاذ كلية الهندسة قسم ميكاترونكس، الدكتور أحمد عطية، أستاذ بكلية الفنون والتصميم، الدكتورة غادة عبدالهادي، كلية الهندسة، والمهندس أحمد أبوالفضل، عضو مركز التميز العلمي.