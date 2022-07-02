خالد الجندي: يوم عرفة له ليلتان لتوسيع زمن المغفرة للعباد

قال الشيخ خالد الجندي، الداعية الإسلامي، أحد علماء الأزهر الشريف، إن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم «وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ»، لافتًا إلى أن ضامر تعني الناقة التي ضمرت وهزلت من طول مسافة السفر، وأن الله سبحانه وتعالى بدأ بالحديث عمن يأتون إلى الحج رجالًا أي سيرًا على الأقدام.

المسلمون يأتون من كل فج عميق

وأوضح «الجندي» خلال تقديمه برنامجه «لعلهم يفقهون» المذاع على فضائية «DMC»، أن المسلمين يأتون من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله، وأن الله سبحانه وتعالى فضل مصلحة الإنسان على ذكره وشعائره، مؤكدًا أن المسلمين يأتون للحج من أجل منافع لهم في البداية ثم بعد ذلك يذكرون اسم الله، وأن الحج قديمًا كان يقام في أشهر بسبب مدة السفر وفقًا لوسائل النقل البسيطة، وإن توفي أحد الحجاج وهو في طريقه يكتب له ثواب الحج.

الحج ينقضى في 3 أيام

وأشار الشيخ خالد الجندي إلى أن الحج بشكل عام ينقضى في 3 أيام على أكثر حد، ولكن الله سبحانه وتعالى جعلها أشهر حرصًا على مصلحة الإنسان ولكى يحصل على الثواب والمغفرة والجود والكرم، لافتًا إلى أن يوم عرفة من أهم الأيام التي يغفر فيها للإنسان، ويبدأ يوم عرفة من يوم 8 ذي الحجة بعد غروب الشمس حتى فجر يوم النحر يوم 10 ذي الحجة، وفعل الله ذلك حتى يوسع الزمن للمغفرة للناس.