خالد الجندي: كنت بلم شنطتي قبل ثورة 30 يونيو ومهاجر سويسرا «فيديو»

قال الدكتور خالد الجندي، أحد علماء الأزهر الشريف، إن ثورة 30 يونيو من أعظم النعم التي حدثت لمصر، وأعظم العطايا لشعب مصر، وكان فاقدا للأمل قبلها، متابعا: «أنا كنت بلم شنطتي علشان أهاجر من مصر وأروح لمسقط رأسي.. كنت هسيب مصر وهروح سويسرا».

30 يونيو هي الثورة الحقيقية التي قادها الشعب

وأضاف خالد الجندي، خلال برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، اليوم الخميس، «نحمد الله عز وجل بأننا في العشر الأوائل من شهر ذي الحجة على نعمة من أعظم النعم التي حدثت في بلدنا، وأعظم العطايا لشعب مصر، هدية لا على البال أو الخاطر، هدية حدثت ونحن كنا فاقدين الأمل».

وتابع: «الدنيا كانت مثل ثقب الإبرة بالنسبة لنا، ولكن فجأة انتفض الشعب وكانت ثورة 30 يونيو المباركة الخالدة، الثورة الحقيقية التي قادها الشعب واستجاب له جيشه نزولا على رغبة الجماهير، ورضوخا لرغبة نساء وشباب وأطفال وشيوخ مصر لاسترداد فيه مصر».

من جانبه، هنأ الدكتور رمضان عبد المعز، أحد علماء الأزهر الشريف، المواطنين بذكرى ثورة 30 يونيو، قائلا: «من أعظم نعم الله تبارك وتعالى على العبد، هي النعمة التي قدمها في القرآن الكريم على لسان خليله، قدمها على العبادة والرزق».

وأضاف «عبد المعز»، خلال لقاء في البرنامج نفسه، أنه في القرآن الكريم قال سيدنا إبراهيم لله عز وجل «رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ»، متابعا: «هو عاوز أمن لكي يعبده، وبالتالي الأمن قبل العبادة».

عبد المعز: 30 يونيو هي الأمن

واستشهد أيضا في سورة البقرة: «رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ»، وبالتالي دائما نعمة الأمن، وثورة الـ 30 من يونيو في نظره هي الأمن على الجميع، متابعا: «احنا جينا في وقت احنا كرجالة مكناش بنخرج، وكنت باجي مدينة الإنتاج الإعلامي بركب تاكسي».