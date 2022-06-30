خالد الجندي: 3 أعمال صالحة لن توضع في موازين يوم القيامة «فيديو»

قال الدكتور خالد الجندي، أحد علماء الأزهر الشريف، إنّ هناك 3 أنواع من الأعمال الصالحة لن يضعها الله عز وجل في موازين الصالحين يوم القيامة، موضحًا أن هذه الحسنات من الأعمال العظيمة ومن البر.

3 أعمال لا توضع على الميزان

وأضاف الجندي، خلال برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، اليوم الخميس، أن الثلاث أعمال هي العفو والصوم والصبر لا توضع في ميزان العبد، لأن الله عز وجل لن يجزي عليهم غيره.

واستشهد بقوله تعالى: «إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ»، وبالتالي الصبر لا يوضع في الميزان فطالما بغير حساب فلن تستطيع الملائكة معرفة مقدارها ووزنها وكتلتها.

ولفت إلى أن العفو في قوله تعالى: «فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ»، بينما الصوم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «قال الله عز وجل: كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ،».

حبة الرمل على بيادة العسكري أثقل من جبل أحد

وأشار إلى أن حبة الرمل التي على بيادة العسكري الذي يقاتل ويقف على الحدود أثقل من جبل أحد يوم القيامة بين يدي الله عز وجل، مهاجما جماعة الإخوان الإرهابية قائلا: «بيقولوا عبيد البيادة.. دة أنتم عبيد الشياطين، لأن البيادة دي هي عبّادة الناس لرب العالمين».