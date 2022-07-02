محمد رمضان يحتفل بتحقيق كليب تنطيط 14 مليون مشاهدة

احتفل الفنان محمد رمضان مع جمهوره عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بتحقيق كليب تنطيط 14 مليون مشاهدة.

ونشر محمد رمضان، بوستر الكليب، وعلق عليه: «تنطيط playlist cover حققت 14 مليون مشاهدة».

محمد رمضان يطرح تنطيط

وطرح الفنان محمد رمضان منذ أيام، كليب جديد بعنوان «تنطيط»، ونال إشادات الجمهور.

الأغنية من كلمات وألحان فريق «الباور العالي»، وتوزيع ديزل، وميكس وماستر أسامة طارق.

محمد رمضان يستعد للسباق الرمضاني 2023 بـ«العمدة»

ويستعد الفنان محمد رمضان للسباق الرمضاني 2023 من خلال مسلسل العمدة، الذي أعلن عنه منذ أيام عبر حسابه بموقع الفيديوهات والصور إنستجرام مع المخرج محمد سامي.

ونشر محمد رمضان صورة تجمعه بالمخرج محمد سامي، وعلق عليها: «عملنا مع بعض مسلسلي الأسطورة والبرنس، ورمضان القادم بإذن الله، ميعادنا معاكم بمسلسل العمدة، تأليف وإخراج محمد سامي، ثقة في الله نجاح، رمضان يجمعنا».

محمد رمضان في المشوار

وتألق الفنان محمد رمضان خلال السباق الرمضاني الماضي 2022، بمسلسل المشوار، الذي حقق من خلاله نجاحًا كبيرًا، وهو من بطولة دينا الشربيني وندى موسى وأحمد صفوت وبيومي فؤاد وعدد آخر من الفنانين، وتأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين.

يذكر أن الفنان محمد رمضان أحيا مؤخرًا عددًا من الحفلات الغنائية، حيث قدم خلال هذه الحفلات باقة متنوعة من أغانيه التي تفاعل معها الجمهور، كما يستعد لإحياء حفل غنائي ضخم في تركيا رابع أيام عيد الأضحى.