وزير التموين: بحثنا إمكانية إنتاج رغيف خبز من البطاطس قبل البطاطا

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه يمكن إضافة أي مكون هيدروكربوني على القمح لإنتاج رغيف خبز مثلما تم قبل ذلك من إضافة القمح مع الذرة، لا سيما أن أسعارهما متقاربان، وأكد أنه قد يتم اللجوء لإنتاج رغيف خبز به مكون من البطاطا لكن عندما تكون هناك الإمكانية اللازمة لإنتاجها وتوزيعها على مستوى كبير، بحسب تعبيره.

ملتقى شباب الإعلاميين

وتابع وزير التموين، في كلمته التي ألقاها بملتقى شباب الإعلاميين المنعقد في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قائلا: «ثم دخلنا في تجربة إضافة الشعير بالدراسة مع المركز القومي للبحوث لكن كل الموجود 250 ألف طن من الشعير، كما أن هناك منتجات أخرى تعتمد على الشعير فهو مستهلك أساسًا في صناعة معينة».

وقال المصيلحي: «في الخارج هناك إنتاج رغيف خبز من البطاطس، لكن البطاطس أغلى عندنا، وقد تلقيت دراسة من مركز البحوث الزراعية في كفر الشيخ عام 2017 وعُرضت علي الفكرة».

تفاصيل إدخال البطاطا في العيش

وبالعودة إلى موضوع إنتاج رغيف خبز من البطاطا، أوضح وزير التموين أن «البطاطا اللي بتاكلوها مسكرة هذه لا نقصدها.. ولكن نقصد البطاطا البيضاء لأن نسبة البروتين فيها عالية».

وبخصوص طريقة إدخال البطاطا في إنتاج رغيف خبز قال وزير التموين: «يتم غسل البطاطا البيضاء ثم سلقها ويتم هرسها ثم بعد عمل العجينة الخاصة بالقمح والمياه يتم إضافة البطاطا، جربنا إدخال نسبة 10% و15% والنتائج جيدة لكن المشكلة في تكنولوجيا الإنتاج».

وواصل المصيلحي: «هناك لجنة تم تشكيلها بخصوص موضوع إنتاج رغيف خبز بإضافة مكون من البطاطا، وسيتم الانتهاء من الحديث في هذا الموضوع ولن نتحدث فيه بعد الآن لحين ظهور النتائج العلمية السليمة التي تحسم أمر الموضوع ما إذا كانت تنفع أم لا».