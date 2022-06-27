تخصيص مسار للمكفوفين بشاطئ ذوي الهمم المجاني في الإسكندرية «صور»

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، تخصيص جزء من شاطئ ذوي الهمم بشاطئ المندرة المجاني لفئة للمكفوفين، حيث سيتم تخصيص مسار لهم يساعدهم للنزول إلى البحر بشكل يسير وطبيعي، مؤكداً أنه سيتم الإعلان عن كل تفاصيله في وقت لاحق.

كما أعلن المحافظ عن تخصيص جزء من شاطئ الأنفوشي المجاني الآخر ليكون نافذة سياحية أخرى لأبناء المدينة بشكل خاص، ومصر بشكل عام، من فئات ذوي الهمم في ظل رؤية القيادة السياسية بالاهتمام بهم وتذليل أي عقبات أمامهم.

استضافة رابطة ذوي الهمم من أبو المطامير

جاء ذلك خلال بث مباشر أطلقته صفحة محافظة الإسكندرية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» خلال تواجده وسط أبناءه من ذوي الهمم على شاطىء المندرة المجاني، وذلك تلبية لمطالب رابطة ذوى الهمم بمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة بإستضافتهم بشاطىء المندرة المجاني.

شاطئ المندرة قبلة ذوي الهمم من أنحاء الجمهورية

ورحب المحافظ بأبنائه من ذوي الهمم من محافظة البحيرة على أرض الإسكندرية، وأكد أن المحافظة تسعد باستضافتهم من جميع محافظات الجمهورية على شاطىء المندرة المجاني، والذي يعد الشاطىء الوحيد على مستوى محافظات.

الدعم الكامل لذوي الهمم

وأوضح المحافظ، أنه في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، فإن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حريصة على تقديم كامل الدعم والرعاية لأبنائها من ذوي الهمم، في جميع المجالات وتذليل جميع الخدمات وتوفير كافة احتياجاتهم، بالإضافة إلى إقامة العديد من الفعاليات والاحتفالات لإدخال البهجة عليهم.