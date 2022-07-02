بآية من الكتاب المقدس.. نسرين طافش تعلن ارتباطها

أعلنت نسرين طافش ارتباطها من خلال منشور كتبته على صفحتها عبر «فيسبوك» نشرت به صورة يدها وبها خاتم دون أن تعلن أية تفاصيل عن العريس أو هويته بل اكتفت بيده.

واستعانت نسرين طافش بآية من الكتاب المقدس لإعلان ارتباطها وكتبت: «الذي يجمعه الله»، وإستكملت كتابتها: «بارك الله في هذه الوحدة وحفظ هذا الحب الأبدي إلى أبد الآبدين».

والآية تعود إلى إنجيل متى الرسول وتقول الآية كاملة: «إِذًا لَيْسَا بَعْدُ اثْنَيْنِ بَلْ جَسَدٌ وَاحِدٌ. فَالَّذِي جَمَعَهُ اللهُ لاَ يُفَرِّقُهُ إِنْسَانٌ».